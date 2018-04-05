車潮嚇跑了？ 清明連假第二天 蘇花改異常順暢

清明連假第二天，蘇花改的交通狀況「意外順暢」，路上已不見塞車現象。（四區工程處交通管理中心提供）

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經過4日「大塞車」的震撼教育後，可能嚇跑不少用路人，清明連假第2天，蘇花改5日上午的交通變得意外順暢，根據四區工程處交通管理中心監控結果，除了上午5點至8點曾短暫湧現車潮，之後就非常順暢，原本嚴陣以待的警方對車流量落差之大感到訝異，也不禁鬆了一口氣。

有鑑於前一天龐大車潮造成蘇花改及蘇澳市區大塞車，蘇澳警分局副分局長田獻庭5日一早就親自前往重要路口督勤，發現不僅市區的車流量不大，連行駛蘇花改的車輛並不多，甚至比平時還少，交通狀況「意外」地順暢無比，讓值勤的警力壓力頓時減輕不少。

四區工程處交通管理中心主任陳國正表示，4日之所以會造成大塞車的狀況，主因是當天行經蘇花改開往花蓮的車輛高達1萬7000多輛，每小時行經車輛都將近甚至超過1000輛，嚴重超過蘇花改流量設計的飽和上限（800至900輛），加上轉入蘇花改必須先經過彎道，讓車流回堵問題更為嚴重。

陳國正說，在蘇花改通車前，蘇花公路1天最高車流量紀錄大約是1萬3000輛，但4日行駛蘇花改的車輛就有1萬7000多輛，再加上行駛蘇花公路的7000多輛，合計將近有25000輛，足足多出將近一倍，車流量嚴重「破表」，因而造成大塞車；5日的交通狀況非常順暢，預估6日也差不多，接下來要擔心的就是收假車潮，預計在7日中午過後就會出現第一波，提醒用路人注意，盡量避開易塞車時段。

至於國道五號、雪山隧道方面，車輛都壅塞在國3轉國5路段，也導致雪隧往宜蘭南下入口路段時速降至18公里，到了中段車速稍微提升至37公里，出口路段則再提升至57公里，出了雪隧後之後就保持一路順暢。

(中時)

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