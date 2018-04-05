懸宕15年 赤崁割喉案重啟調查 家屬求神：相信有輪迴

2018年04月05日 11:02 中時 程炳璋

發生在15年前台南市中西區赤崁街的女子割喉命案，警方去年重啟調查，經過半年調閱證據，最近以命案關係人身分，通知當年死者丈夫解姓男子回台協助偵辦，解男否認涉案，最後檢方無保請回。家屬無奈求神：相信有輪迴。

台南市中西區赤崁街命案轟動一時，2003年12月22日凌晨2時許，當年才31歲的PUB老闆娘楊美英與姐姐楊美雲一起下班走出店外，走在前方的楊美雲彷彿聽見妹妹跟人有爭執，卻未回頭察看，她在汽車上等了5分鐘再回頭找人，竟見妹妹已倒臥血泊，讓她抱著妹妹屍體痛哭。

警方當年調查結果，楊女身中5刀當場斃命，疑似遭熟人殺害，解男涉有重嫌，但當年證據採證不足，加上4個月後發生台南319槍擊案，台南警力轉而投入偵辦總統槍擊，此案懸而未破已15年。

這15年來，死者楊女的姐姐轉到高雄工作，楊女前丈夫解男奔走大陸經商，對楊家音訊全無，大家各自遠離傷心地撫平傷痛。

赤崁街命案在當時轟動鄉里，案發3年內甚至傳出女子哭聲，地方一度動用神轎超渡冤靈。

刑事局冷案偵辦中心去年決定重啟調查，經過警方奔走，最近解男同意回台，以命案關係人身分協助警方說明案情。

解男在律師陪同下應訊，他15年後仍堅持否認涉案，檢方了解案情後，最後裁定無保請回。

妹妹死後，楊美雲每年清明節前後仍會回到台南南區竹溪寺祭拜妹妹，求神問佛尋求宗教解答。解男則對楊家音訊全無，這次解男回台應訊，楊美雲一度想再與解男碰面，遭警方阻止。

楊美雲清明節正好再去祭拜妹妹，並祭拜3間廟宇，極力想獲知妹妹死因真相，她無奈的說，雖然法律講求的證據力不足，但她相信有輪迴，希望神明斜助案件水落石出。

(中時)