音樂才子截肢走歧路 偕兒子暴力橫行嘉義海線

2018年04月05日 11:14 中時 張伊珊

嘉義縣警方歷經3個多月蒐證及貞偵查，於4月2日凌晨前往陳嫌布袋住處，將他逮捕到案，並查扣犯案工具刀械及棍棒一批。（張伊珊翻攝）

嘉義縣警方日前破獲以陳姓父子為首的黑幫集團，該集團經營地下錢莊與賭場、並以暴力討債、聚眾鬥毆為常業，是橫行嘉縣海區的惡霸。經警方3個月多蒐證，日前認為時機成熟，凌晨前往布袋住處一舉將陳嫌逮捕，查扣犯案工具刀械及棍棒一批，全案依組織犯罪條例等罪嫌移送法辦。

據警方調查，57年次的陳嫌，綽號跛腳強，具有音樂天份，不僅能自彈自唱，還會作詞作曲，早期更曾於西餐廳駐唱。但後因車禍左腳截肢，又罹患口腔癌，現與妻子離異；90年次的獨子少年氣盛，血氣方剛，父子倆自組犯罪集團在嘉縣東石、布袋、過溝、朴子地區，吸收成員擴大聲勢，一直是地方上頭痛人物。

該組織還結盟串聯台南市東山區及嘉義縣義竹鄉的不法犯罪集團，迅速竄起，父子兩人相互掩護合作，與所屬成員經營地下錢莊與賭場，以暴力討債、聚眾鬥毆為常業，逐漸成為危害地方惡霸。警方歷經3個多月的蒐證、偵查，發現該犯罪組織涉及多起持槍恐嚇、毀損及傷害等暴力案件。

經專案小組於4月2日認為時機成熟，動員警方及嘉義憲兵隊等55名，兵分多路，分別於嘉義縣、台南市等地區查緝該陳嫌父子及該組織成員共犯9名，合計11名到案，並查扣犯案工具刀械及棍棒一批，全案將依組織犯罪條例等罪嫌移送法辦。

(中時)