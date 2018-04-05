MLB》春訓飽受批評 大谷翔平：他們有權這麼做

2018年04月05日 11:12 中時電子報 蔡銘仁

大谷翔平熱身賽成績慘淡，招致外界諸多批評，但他沒被擊倒，開季後投打兩端展現好身手，昨揮出首轟後，今(5日)再炮轟印地安人賽揚強投克魯伯(Corey Kluber)，證明自己是「真貨」，談到熱身賽時挨批，大谷不打算多做回應，「我打得不好，他們有權點出我做不好的地方。」

大谷熱身賽時，投打都表現得不好；面對大聯盟球隊，先發2場投2.2局失8分，自責分率27，打擊32打數4安，打擊率僅1成25。大谷高調旅美，結果繳出這樣的成績，自然引來不少罵聲，有美國媒體便直言，天使該考慮讓大谷先去小聯盟磨練再說。

不過，天使好不容易搶到被譽為「日本貝比魯斯」的大物新秀，自然不可能這麼做。而大谷也用實質表現回應球團，粉碎外界質疑；首場先發對運動家6局失3分奪勝，球速更催上100英里，擔任打者至今3場出賽，14打數6安、2轟，打擊率高達4成29。

大谷有好表現，天使隊友們都替他開心，因為他們春訓時，就不斷聽到跟看到外界對大谷無情的批評。此役揮出再見轟的寇薩特(Zack Cozart)直言，回想那段過程，讓他對大谷印象很深刻，「壓力都在他(大谷)身上，但他不在意，只是專心打球，能不被輿論影響，很不簡單。」

大谷連兩場開轟，尤其此役又是打賽揚強投，天使總教練索西亞(Mike Scioscia)對大谷的打擊力量，相當讚賞，「克魯伯是不容易挨轟的投手，今天也一如往常的難纏，他投了顆好球給大谷，大谷也掌握住了機會。」

提到春訓，大谷沒把質疑放在心上，也不打算多說什麼，並對現況充滿希望，「我打得不好，他們有權對我不好的地方做批評，現在只是開始，我也可能突然狀況走下坡，我會試著每天、每個打席，都拿出好表現，幫助球隊贏球。」

(中時電子報)