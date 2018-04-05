飯前吃錯了！這些水果空腹吃恐致「高滲性昏迷」

2018年04月05日 11:20 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

近來有不少人提倡飯前吃水果，不但更有利吸收還可幫助減肥，中醫師陳潮宗表示，水果的維生素與營養素會被纖維質及其他食物干擾，因此空腹吃水果更容易讓身體吸收；但有些水果的特性，並不適合在空腹的狀態下大量食用，否則可能引起胃脹痛，甚至「高滲性昏迷」！

根據華人健康網報導，陳潮宗指出，下列6種水果千萬不要空腹吃。

1. 番茄與柿子：含有大量的果膠、可溶性收斂劑等成分，容易與胃酸發生化學作用，凝結成不易溶解的塊狀物而堵塞胃幽門，使胃裏的壓力升高，導致胃脹痛。

2. 香蕉：含有大量的鎂元素，空腹吃會使血液中含鎂量驟然升高，造成人體血液內鎂與鈣的比例失調，對心血管產生抑制作用。

3. 甘蔗和荔枝：空腹時吃甘蔗或鮮荔枝切勿過量，否則會因體內突然滲入過量高糖分而發生「高滲性昏迷」。

4. 鳳梨：內含的蛋白分解酵素強，尤其對於有消化性潰瘍的人來說，空腹吃容易傷害消化道黏膜。

陳潮宗說，飯後或空腹吃水果各有好處。飯後吃水果，補充的纖維質可幫助腸道蠕動，縮短食物逗留在腸道的時間，可預防便秘；但因水果的維生素與營養素，會被纖維質及其他食物干擾，因此空腹時吃水果更容易讓身體吸收。

另外，陳潮宗也提醒，腸胃功能不佳的人，最好不要飯後馬上吃水果，因為果糖與胃酸起作用，過度發酵容易造成腹脹嗝氣、胃腸不適。因此建議腸胃較差者可以把水果當作餐與餐之間的點心，以減少嗝氣。

(中時電子報)