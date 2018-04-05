美對台動作頻繁 外媒：台恐變成下個克里米亞

2018年04月05日 11:28 中時電子報 黃以謙

在美中貿易戰逐漸激化的同時，美國對台灣也動作頻頻，除了《台灣旅行法》生效後的數名政客訪台，美國在台協會（AIT）新址更準備在兩個月後啟用。對此，有外媒分析，美中關係愈演愈烈，只會讓台灣安全失去保障，長此下去台灣恐怕要成為下一個克里米亞（2014年被俄羅斯收復）。

外交事務專欄作家提斯多爾（Simon Tisdall）3日在《衛報》發表文章，形象地比喻現在的美中台三邊關係，認為美國支持台灣，形同拿紅布在瓷器店刺激公牛（中國大陸）；提斯多爾強調，如果美中關係進一步惡化，中國大陸可能會像俄羅斯對待克里米亞那樣對待台灣，後果嚴重。

另一方面，AIT台北辦事處新址將在年中啟用，預期美國總統川普會派部長級官員訪台，這方面也引起大陸當局關注。

對於上述情勢，港媒中評社觀察認為，美國是否有高級官員訪台，目前尚無法斷言，但就算不是國務卿或國防部長，若僅為其他部長，也是對中國大陸極大的諷刺。

評論強調，川普已經挑起與中國大陸的貿易戰，如果再利用AIT新址啟用之機搞「一中一台」或「一中政策」，試探大陸底線。那麼，大陸只能強力回擊，別無選擇。

(中時電子報)