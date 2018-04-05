感情走不下去 7個跡象顯示你問題最大

2018年04月05日 11:31 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

男女感情走不下去，到底是誰的錯？深陷感情困境的人，往往不是想得過多，就是鮮少認真思考，其實問題可能出在你身上。《Web Only》綜合專家意見指出，若雙方起衝突，有7種跡象可檢視，是不是你得負起更大的責任。

一、你讓伴侶做了所有的事

紐約心理師佛萊明說，建立良好的關係，應該是基於平等，沒有誰該無怨無悔的付出。心理師指出，包括出遊行程、日常家事、支付帳單，甚至連愛愛都是由對方發動，就不要怪對方抱怨了。

二、你看自己不順眼

先愛自己，才能給對方有品質的愛。此話聽起來陳腔爛調，但如果你都對自己不爽，一定會影響你的感情。你把垃圾倒給他，也請你給他機會清理垃圾。

三、你老是跟他冷戰

爭吵後的冷戰很耗神！吵架時就像打球賽，應該叫暫停，彼此冷靜，等想出辦法再彼此溝通。心理師指出，人在情緒爆發時，通常無法理性思考。

四、你每次都認為對方具有惡意

紐約兩性專家丁柏格說，許多時候，感情裡兩人互起爭執，其實真正的想法是「希望可以把問題講開」。但如果你總是假定對方是要傷害你，那你可能得先改變自己的想法。

五、你不願意承認自己有錯

有錯就要有擔當，只會怪對方是感情裡的惡兆。大家都是成年人了，不要在問題發生時，就指責對方，要對方承擔所有的錯。

六、吵架時你每次都離題

明明是為A事件吵架，結果陳年B舊事也被掀出來，這樣只會讓感情內耗。吵架其實很需要專注聚焦，你要有組織的吵架，千萬別牽拖。

七、你認為問題不在你身上

如果你總認為問題不在你身上，那才是最大的問題。沒有人是完美的，應該學習接受自己的盲點和缺點。

(中時電子報)