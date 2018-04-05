NBA》里歐納德謠言滿天飛 下一站綠衫軍？

2018年04月05日 11:32 中時電子報 黃及人

隨著馬刺一哥里歐納德再次離隊前往紐約治療腿傷，他跟馬刺高層、隊友之間不合傳言也遭爆出，除了騎士有意找他當「小皇帝」詹姆斯萬一離隊後的「備胎」，如今更爆假如塞爾提克願拿塔圖當籌碼，有可能打動馬刺做出交易！

里歐納德本季因為詭異腿傷，至今只打9場例行賽，跟馬刺高層、總教練帕波維奇、其他隊友也傳不合謠言，讓不少美媒輪番爆料馬刺打算交易里歐納德，原本先前騎士遭爆只要願意拿出首輪籤當籌碼，就有機會搶到里歐納德。

沒想到5日換成塞爾提克成為里歐納德交易案當中的最佳男主角，因為資深記者馬尼克斯爆料，只要塞爾提克願意給出圍繞去年探花塔圖的交易方案，就有機會成為馬刺在自由市場上的最佳報價，畢竟塔圖的未來前景不可限量。

「艾卓吉已經32歲，吉諾比利即將退役，帕克也到生涯尾聲，馬刺想要重建，塞爾提克可以提供最好報價，」馬尼克斯表示，「塔圖進攻天賦太棒了，未來可望場均25分以上，如果塞爾提克願意送出塔圖，就可能換到里歐納德。」

不過里歐納德的馬刺隊友丹尼格林也在5日跳出來澄清，強調里歐納德跟馬刺之間並無不合，「唯一清楚傷勢問題的是他自己，我們都跟里歐納德保持聯繫，也都支持著他，從球隊角度來看，沒人跟他產生分歧或不合！」

(中時電子報)