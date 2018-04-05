想當國民法官嗎？快來報名！

2018年04月05日 11:53 中時 胡健森

配合司法院正推動「國民法官」制度，台灣宜蘭地方法院將在5月4日舉辦107年國民參與刑事審判模擬法庭活動，即日起歡迎符合資格的宜蘭縣民報名甄選，入選者將可參與模擬審判，並與法官、檢察官、律師及學者等人進行交流座談，增進對司法的瞭解並彰顯國民主權理念。

宜蘭地方法院依照「國民參與刑事審判法」草案舉辦這次的國民參與刑事審判模擬法庭活動，定於5月4日（星期五）上午9時至12時在宜蘭地方法院2樓刑事第6法庭進行準備程序，7月11日（星期三）上午9時至12時，進行國民法官選任程序，當天下午2時至5時30分及隔日（星期四）上午9時至下午4時進行審判程序及宣判，隨後在三樓會議室進行交流座談會。

宜蘭地方法院表示，國民參與審判模擬法庭由正式法官3人及國民法官6人組成，共同進行審理、評議，表決時國民法官與職業法官均為1人1票。這次的模擬法庭主要是因應社會上對法院就妨害性自主案件判決屢有疑慮，模擬法庭擇定妨害性自主案件為模擬案例，宜蘭地檢署及律師公會都會請出堅強陣容在法庭上進行攻防，另由學者、專家組成評論員針對模擬法庭提出建言；另外也特別商請相關NGO團體擔任「影子團國民法官」作為對照組，藉以比對兩者審判結果異同。

凡具中華民國國籍、年滿23歲以上，高中職以上（含）學歷（或同等學力），在宜蘭縣連續居住4個月以上之縣民，即可進入宜蘭地方法院網站首頁選點「國民參審」項下，左方「國民法官網路報名」直接報名，或是下載「國民法官志願表」，以電子郵件、傳真、郵寄或親送等方式報名，報名期間自即日起至4月15日止，歡迎有興趣民眾踴躍報名。

(中時)