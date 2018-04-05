《全台最速報》桃園大火奪4命 大哥生還哀痛欲絕

桃園大火奪4命 大哥生還哀痛欲絕

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎桃園大火奪4命 大哥生還哀痛欲絕

桃園市桃園區福山街一棟2層樓鐵皮建築5日清晨近5點發生大火，將呂家43歲的二哥呂傳聰和41歲小弟呂傳楷燒成焦屍，大哥呂傳奇4日深夜才帶著妻子施明秀及9歲兒子呂芳盛從南投埔里返鄉祭祖，未料妻兒也在大火中身亡，另他哀痛欲絕，呆坐在火場外喃喃自語「怎麼會這樣」。

◎支持者反彈大 綠議員參選人避與柯P同框

年底選戰逼近，日前民進黨祕書長洪耀福分析，若市長選戰推派自己人，打不贏柯文哲恐讓他成為「台灣最大尾」，此話一出引發支持者反彈。民進黨北市議員參選人顏若芳、吳沛憶今接受電台專訪說，選民反應很激烈，就連他們活動與柯「同框」，服務處電話都會被打爆，要他們不要跟柯走太近。

◎車潮嚇跑了？ 連假第二天蘇花改異常順暢

或許經過4日「大塞車」的震撼教育後真的嚇跑了不少用路人，清明連假第2天，蘇花改5日上午的交通變得意外順暢，根據四區工程處交通管理中心監控結果，除了上午5點至8點曾短暫湧現車潮，之後就非常順暢，原本嚴陣以待的警方對車流量落差之大感到訝異，也不禁鬆了一口氣。

◎雲科大電機系研發 智慧巡視保全機器人

雲林科技大學電機工程系何前程副教授團隊研發具備同步定位建圖技術以及行人偵測警示技術的「智慧巡視保全機器人」，可實現主動式保全監控服務，應用於監控死角較多的特定場所（例如：圖書館、大型醫院、大型展場及量販賣場等，彌補固定式保全監控攝影機之不足。）

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報+QRCODE
怪客飛車大鎖K人 新竹正妹破相縫… 盜蓋往生媽印章領存款 3兄弟偽造…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。