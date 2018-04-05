《全台最速報》桃園大火奪4命 大哥生還哀痛欲絕

2018年04月05日 11:37 中時電子報 綜合報導

◎桃園大火奪4命 大哥生還哀痛欲絕

桃園市桃園區福山街一棟2層樓鐵皮建築5日清晨近5點發生大火，將呂家43歲的二哥呂傳聰和41歲小弟呂傳楷燒成焦屍，大哥呂傳奇4日深夜才帶著妻子施明秀及9歲兒子呂芳盛從南投埔里返鄉祭祖，未料妻兒也在大火中身亡，另他哀痛欲絕，呆坐在火場外喃喃自語「怎麼會這樣」。

◎支持者反彈大 綠議員參選人避與柯P同框

年底選戰逼近，日前民進黨祕書長洪耀福分析，若市長選戰推派自己人，打不贏柯文哲恐讓他成為「台灣最大尾」，此話一出引發支持者反彈。民進黨北市議員參選人顏若芳、吳沛憶今接受電台專訪說，選民反應很激烈，就連他們活動與柯「同框」，服務處電話都會被打爆，要他們不要跟柯走太近。

◎車潮嚇跑了？ 連假第二天蘇花改異常順暢

或許經過4日「大塞車」的震撼教育後真的嚇跑了不少用路人，清明連假第2天，蘇花改5日上午的交通變得意外順暢，根據四區工程處交通管理中心監控結果，除了上午5點至8點曾短暫湧現車潮，之後就非常順暢，原本嚴陣以待的警方對車流量落差之大感到訝異，也不禁鬆了一口氣。

◎雲科大電機系研發 智慧巡視保全機器人

雲林科技大學電機工程系何前程副教授團隊研發具備同步定位建圖技術以及行人偵測警示技術的「智慧巡視保全機器人」，可實現主動式保全監控服務，應用於監控死角較多的特定場所（例如：圖書館、大型醫院、大型展場及量販賣場等，彌補固定式保全監控攝影機之不足。）

(中時電子報)