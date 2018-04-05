清明掃墓 林陵三率隊赴墓園提醒用火安全

副市長林陵三率隊到太平第一公墓、大里十九甲公墓、霧峰區坑口里公墓等地，巡視公墓防火駐守措施。（陳世宗翻攝）

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市府在清明期間於各公墓派水箱車1輛，並懸掛防火標語，提供民眾水源使用，以預防火災發生。（陳世宗翻攝）

今天是慎終追遠的清明節！民眾扶老攜幼掃墓祭祖。副市長林陵三率隊到太平第一公墓、大里十九甲公墓、霧峰區坑口里公墓等地，巡視公墓防火駐守措施，提醒民眾謹記「4不2記得」（4不：不燒雜草、不丟煙蒂、不讓冥紙飛揚、不燃放爆竹；2要：撲滅餘燼、隨手收拾垃圾），讓清明祭祖更圓滿順利。

每年清明期間各區公墓均湧入大量的掃墓民眾，掃墓後往往遺留垃圾、紙錢或燃燒未完全的雜草堆，容易引發火災情形發生。林陵三繼日前到大雅、潭子、北屯、沙鹿、清水及龍井區公墓巡視防火措施，今日再度在消防局長蕭煥章等人陪同下，前往太平、大里、霧峰區，檢視現場防火措施是否完備，盼減少火災發生機會。

林陵三表示，市長林佳龍非常重視掃墓防火安全，清明期間請消防局派員加強公墓巡邏，並在定點公墓提供民眾滅火水袋使用，呼籲民眾注意用火，才能避免災害發生。他也感謝執勤的消防局及婦宣大隊共同加強宣導，並為同仁加油打氣，一起守護民眾掃墓安全。

消防局表示，市府在清明期間，持續在各公墓派水箱車1輛，並懸掛防火標語，並在大型公墓入口處分發小水袋，並設置2個大型水桶，提供民眾水源使用，以預防火災發生。

民政局呼籲，民眾掃墓後，也應將祭拜供品及果皮垃圾一併清理乾淨帶走，還給墓區清淨整潔的空間，讓慎終追遠祭拜先祖的傳統，結合敬天護地的誠意，才能表達更完善。

(中時)

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