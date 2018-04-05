228家屬對黃煌雄不信任 盼成立民間促轉會

2018年04月05日 12:38 中時 曾薏蘋 、 黃世麒

228事件失蹤受難者李瑞漢的兒子李榮昌(左)在父親的遺照前難過落淚。(黃世麒攝)

228事件失蹤受難者追思紀念會上，與會者難過落淚。(黃世麒攝)

二二八基金會今天舉行「二二八事件失蹤受難者追思紀念會」，對於促轉會主委黃煌雄的人事案，連二二八家屬都沒信心，尤其是懲兇部分，很怕被搓掉；二二八關懷總會會長潘信行表示，「黃鋪天蓋地負面消息，使我心裡面有點擔憂」；家屬希望成立民間促轉會，「監督」官方的促轉會。

被問到二二八家屬對黃煌雄的看法及政府要任命黃煌雄時，是否有事先跟家屬溝通？潘信行受訪表示，「我想家屬跟我心情是一樣，政府要提名時可能沒有考慮這一點，我還是相信總統的睿智，畢竟他是我們自己人的總統。」

「二二八事件失蹤受難者追思紀念會」不少受難家屬參加，還以百合花告慰至今「失聯」的亡靈。

受難家屬徐世雄指出，目前看到的轉型正義的促進條例是官方，委員是政府跟學者，但真正有關是家屬、受難者，「我們應該成立一個委員會在促轉會裡面，因為執行很重要」。

他說，目前提到逞兇，都是檯面上看到哪幾個，其實1947年很多警察、特務、憲兵及軍人，侵占他們財產，傷害親人，這些都是加害者，都要一個個找出來；他舉例，他是松山國小出身，有個校長女兒很美，有個憲兵看上，若不嫁，就把全家殺掉，這種例子全台很多；現在五條通有很多外省人，都是中國來的，不管是官員、特務等及其親屬，都強佔他們的房子，這些都應該追查。

他認為，學者都只是依據歷史性記錄及很少的官方紀錄，他們要把所有事件、人都挖出來，德國對轉型正義就做的很徹底，但台灣很困難，因為有中國等壓力，若有壓力無法承擔責任、不徹底執行、不為台灣人打拼，那就不要做。

潘信行致詞表示，人一生中最悲痛，就是失去親人，若不見、怎麼過往、在何時？在哪？這悲痛又更佳，他們就是在悲痛的痛苦裡面維持71年，和基金會討論後，以後用4月5日這個日子紀念，至少讓國家能夠有一點安定，促轉會成立要處理不正義的事，這是家屬七十多年的期盼，現在要開始進行，家屬討論後的想法，轉型正義不能脫離三個程序正義，一個是真相、懲兇、和解，三位一體，不管誰主持促進會，絕不能漏勾，「尤其是逞兇部分，很怕被梭掉，若沒有透過懲兇程序正義，是慷別人之慨的正義，希望也能成立民間促轉會」。

談到黃煌雄人事案，他會後受訪指出，看到很多消息指出，主委會怎樣怎樣，他當然會擔心，不過他還是相信總統的睿智，但三個轉型正義程序，缺了任何一個，轉型正義就沒有意義，所以民間也應成立民間促轉會，作為「監督」，以前行政院郝伯村也成立二二八調查委員會，民間也形成很大力量，希望「監督」，不是要參與運作，這是他個人的看法。

他強調，黃煌雄負面訊息鋪天蓋地，他也不認識這個人，對黃沒研究，「但是鋪天蓋地負面消息，使我心裡面有點擔憂，我寧願相信總統睿智」，他能表達就是三個程序正義卻一不可，這樣就程序不正義，經過七十年，大家都已經成熟，不會想說要這些人抓起來、判刑、處分，只是針對現在看到不義的東西，明顯不正義就扭轉過來就好。

(中時)