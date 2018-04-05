中市府推「優遊台中學」 21所高中開放跨校選課

2018年04月05日 12:19 中時 陳世宗

西苑高中舉辦的「逐鹿西屯─走讀」優遊台中學，吸引高中生的爭相報名參與。（陳世宗翻攝）

台中推動「優遊臺中學」高中跨校選修課程，由21所學校開設各具特色的28門課程，包括天文、科學、人文、科技、史地、藝術等多元領域，即日起開放全市高中學生免費報名，歡迎把握機會參加。

教育局表示，因應新課綱的實施，該局全力協助各校發展特色課程，精進教師教學，善用資源提供學生優質教育；以深具特色的「優遊臺中學」課程為例，整合公私立高中職的資源，強化校際合作及課程交流，不僅可達資源共享的目標，更可為台中學子的教育做出更大努力。

西苑高中教務主任盧世傑指出，我們希望學生走出書本，在踏查過程中累積知識，感受文化深度，並想進一步探究人文歷史之美，讓知識不再是死的，而能實際與個人生活及生命作連結。

弘文高中校長張輝政說，新課綱談到自發、互動、共好的理念，學生應該知道知識是彼此連結，貼近生活的，並且需要自己主動觀察、學習及探索。「優遊臺中學」課程透過校際合作及資源共享，帶領學生認識自己所居住的城市；各校藉由踩踏、探究、體驗、實作課程，整合學生知識、能力和態度，也呼應十二國教課綱培育學生核心素養的目標。

凡就讀台中市高中職學生，都可至活動網站選擇課程報名，免費參加，額滿為止。

(中時)