崔天凱會見美代國務卿：要求美停止對陸301調查

2018年04月05日 12:18 中時 藍孝威 、旺報/ 陳君碩 、 徐維遠 、旺報/

大陸官媒《環球時報》報導，4月4日，大陸駐美國大使崔天凱會見美國代理國務卿沙利文（John Sullivan），雙方就陸美關係等相關事宜交換了意見。崔天凱重申了陸方在陸美經貿問題上的立場，要求美方及早摒棄單邊主義、貿易保護主義的做法，停止對陸301調查，通過對話協商的方式同陸方解決有關分歧。

路透社報導，崔天凱和沙利文結束一個小時的會晤後對記者表示，美國和大陸應避免貿易戰，大陸政府傾向於通過談判來解決紛爭。

崔天凱還稱，「我們仍傾向談判，但探戈需要兩個人來跳，我們會看美方怎麼做」。崔天凱表示，這次會晤涵蓋了美陸關係的所有方面，他形容美陸關係是「廣泛且複雜的」。「我們討論了整體關係，包括貿易方面」。

崔天凱和美國國務院官員表示，會談是在美國宣佈對中國500億美元產品加徵關稅前安排的。美國此舉招致中國的報復。

此外，雙方還就當前朝鮮半島局勢等共同關心的問題交換了看法。

一位美國貿易官員4日稱，美國可能尋求通過磋商解決不斷加劇的貿易分歧，但他拒絕透露是否計劃舉行高級別會談。

美國和大陸討論貿易爭端的第一個機會，將是在4月20日至22日於華盛頓舉行的國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行會議的間隙。一位美國官員稱，目前尚未安排會談。

美國國務院在會後表示，雙方討論了在兩國經濟關係方面恢復「公平和平」的必要性。國務院在一則聲明中稱，雙方均認為尋求「能產生有意義成果的富有建設性的美中關係」，是非常重要的。

此次會晤還重申雙方致力於實現「朝鮮半島完全、真正的、不可逆轉的無核化」，這指的是雙方在解決朝鮮發展能攻擊美國的核導彈危機方面進行合作。

(中時)