「刺激你的...」 指壓妹刊超限制級廣告 沒男客上門判無罪

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中時

台中市張姓女子在網路論壇以暱稱「成熟女孩等著你」，刊登「小薇指壓泰式，技術一流、指壓」等內文，遭警方釣魚查獲。檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴張女，台中地院審理後認為該網站已採網路分及、為限制級成年網站，加上查無性交易男客，難認定張女以未滿18歲之人為引誘、暗示使其有遭受為有對價之性交或猥褻行為之對象，判無罪。

張羽均於去年7月26日凌晨1時57分許，在台中市出租套房，以手機連結網路至「屋受論壇」，刊登「小薇指壓泰式，服務費用：60分鐘、3000元‧‧‧點我+LINE」等文字。

警方執行網路巡查，加入張女的LINE，其首頁也以「小薇」暱稱，刊登「包含全洩及殘廢（澡），毒龍，冰火，胸推，撫慰你疲憊的身體，刺激你的淋巴，利用雨衣含住你的重點」等文字，員警喬裝客人釣魚查獲。

台中地院審理時，法官以Google搜尋引擎鍵入「屋受論壇」搜尋時，該網頁即顯示「屋受論壇是成人網站，按摩、個工、全省spa，未滿18歲請勿進入」等警語，且該論壇註冊為會員時，其網站服務條款載有「本網站只適合18歲以上人士觀看」。該網站採網路分級制，進入該論壇刊登訊息之人，亦應可得信賴瀏覽其所刊登文字之人為年滿18歲之人。

法官認為，張女在LINE首頁的暗示性文字內容，是需經由其同意加為LINE好友後才得進入看見該首頁內容；張女在審理時已自承在「屋受論壇」刊登該廣告內容之目的是為自己與他人從事性交易等語，加上員警並非查獲男客，無從認定是否有未滿18歲之兒童或少年因張女廣告而與之聯絡而為性交易行為，無積極證據足認張女係以未滿18歲之人為引誘、暗示使其有遭受為有對價之性交或猥褻行為之對象，判決無罪。

(中時)

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