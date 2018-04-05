中市多項大型投資將陸續完工 帶動經濟發展提供就業機會

2018年04月05日 12:20 中時 陳世宗

新光人壽於烏日新長壽段土地，投入28億元興建台中傑仕堡大樓；實質提升烏日地區商務及休閒機能。（陳世宗翻攝）

台中市近年持續完善產業環境積極招商引資，帶動企業投資熱潮，包含新光人壽在烏日區興建台中傑仕堡大樓、李方艾美酒店進駐中區、勤美攜手洲際集團興建國際級飯店、吸引力生活事業規劃在烏日區興建「ATT 4 FUN」連鎖購物中心等，多項大型投資將陸續完工，可帶動台中市經濟發展及就業。

經發局長呂曜志說，台中市已成為台灣第二大城市，企業相中台中市龐大的人口紅利以及成熟的產業聚落，看好整體投資環境選擇落腳台中，市府團隊也持續完善投資環境，推出重大招商案件、公有地招商及協助民間投資案件排除投資障礙。

新光人壽於烏日新長壽段土地，投入28億元興建台中傑仕堡大樓，總建築面積約7,700坪，已於去年12月19日動工，預定於109年6月完工，基地位於高鐵台中站烏日特定區，鄰近台鐵成功火車站、王田交流道等南北交通匯集之處，區位優良；完工後將有140間客房及30間獨棟Villa，提供國民旅遊、親子遊憩、商務會議及研修教育等功能，實質提升烏日地區商務及休閒機能。

呂曜志指出，吸引力生活事業（ATT集團）於103年取得烏日區環河路三段、環河西路口的1萬5,290坪購物專用區土地，規劃興建「ATT 4 FUN」連鎖購物中心，107年3月已通過都市設計審議，現進行環評程序，最快可望在今年底動工，正式啟動近百億投資計畫，預計可增加就業人數6250人，將為烏日區帶來大量消費人潮。

深耕綠園道的勤美集團則攜手洲際酒店集團（IHG），引進台灣首家頂級國際品牌「InterContinental Hotels & Resorts」，將落腳勤美綠園道一帶；未來8年將投資近120億元的建設經費，包括2棟地上33層樓的住宅大樓及勤美洲際酒店，為人文薈萃的綠園道增添國際風采。

呂曜志表示，鄰近舊城區台中車站的李方艾美酒店預計在今年完工，啟用後將有228間客房，約可提供500個工作機會，配合市府中區再生再生計畫、綠川及柳川景觀整治等利多，加上交通位置便利，來往人潮眾多，可有效帶動周邊商業發展，是舊城新生的指標性燈塔。

呂曜志強調，市府將持續與各界共同優化投資環境、積極進行國內外招商，盡力協助所有潛在投資者排除障礙、提供投資諮詢與輔導，共創大台中繁榮經濟。

(中時)