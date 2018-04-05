新光三越繁花盛開 春季空間特展北中南聯展

2018年04月05日 12:20 中時 郭家崴

新光三越台南新天地「火樹螢花」，蔡筱淇與吉川公野獨家創作，用一層層猶如絢爛花火的花朵，搭配螢光色調，更添繽紛。（新光三越提供）

台北信義新天地A8「光彩合歡」，蔡筱淇與吉川公野獨家創作，以絢爛合歡花為發想，白天色彩鮮明、隨光影變化，黑夜帶有超現實的神秘感。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A9作品「原生律動」，運用豐富色彩，細膩而大膽地形狀切割、多層次重疊、漩渦狀排列，象徵宇宙核心大爆發後，萬物甦醒的奇蹟。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A9「祕密花園」，這次唯一一件櫥窗作品，精緻的3D抽象雕化，如日式花道般的構圖，高雅又奔放，搭配衝突的螢光色彩，宛如沉睡的祕密花園。（新光三越提供）

新光三越台中中港店「春饗」，結合經典大型立體花朵，和迷你版的小星星系列作品，顏色繽紛充滿視覺張力，像是拋向空中的繡球。（新光三越提供）

花開了，新光三越「繁花盛開Blazing Bloom」春季空間特展，即日起至5月31日前在北中南聯展，旅英台籍的蔡筱淇與日籍的吉川公野夫妻擋燈光雕塑藝術家，把盛開、充滿活力的春花帶進百貨賣場，是連假逛街拍照、打卡的好景點。

蔡筱淇與吉川公野作品遍及英國百貨Harvey Nichols櫥窗，倫敦、巴黎的設計周及美術館，與日本、香港的公共藝術裝置等。這次，以兩人擅長的纖維玻璃、壓克力玻璃、鋁合金和人造橡膠等材質，搭配螢光色彩設計6件大型作品。

3件獨家創作是台北信義新天地A4 的「星雲的花束」、A8的「光彩合歡」; 與台南新天地的「火樹螢花」。3件國際間展出的作品，包括A9以宇宙核心大爆發後萬物甦醒為發想的「原生律動」、3D抽象雕化的「祕密花園」，與台中中港店集結大型立體花朵和迷你版小星星組成的「春饗」。

(中時)