嘉義市天后宮玉三媽拚72小時不停腳進香

2018年04月05日 12:22 中時 廖素慧

天后宮玉輦班養精蓄銳準備扛轎起駕。（廖素慧攝）

玉三媽鑾轎前雕繪千里眼、順風耳。（廖素慧攝）

嘉義市天后宮玉三媽5日晚上8時鑾駕啟駕，回台南市大內區三嵌天后宮，全程4天3夜不停腳，披星戴月過境50座宮廟，約400餘名信眾「花婆腳們」隨同行腳，今年特別延請國寶級製轎大師王永川、洪平順製作及彩繪玉三媽鑾轎，精緻輕巧。

林森里長王廣禮表示，三月迓媽祖是全台民間宗教信仰的盛事，天后宮玉三媽從大陸渡海來台，落居於台南大內三嵌，玉三媽自謙「花婆（乞食婆）」在嘉南地區偏鄉救貧濟世，信眾在嘉義市興建天后宮供奉至今逾半世紀。

天后宮總幹事張金標說，玉三媽5日晚間8時啟駕回大內三嵌天后宮，行前，市長涂醒哲將贈匾，有400餘名花婆腳們（即信眾）隨行，展開4天3夜130餘公里的行腳，畫夜不停歇，全程過境50餘座宮廟，是嘉南地區具規模的長途徒步進香活動。

副董事長鄭文魁及張金標說，因長途徒步進香，為減輕玉輦班轎夫們的負擔，今年特別製作一頂新的玉三媽鑾轎，轎重減輕，作工細膩，延聘80餘歲國寶級大師王永川手工雕製，鑾轎壁堵雕刻玉三媽的典故，轎前特別雕刻千里眼、順風耳，委請彩繪大師洪平順彩繪，2位大師合作完成鑾轎，精細輕巧。

玉三媽鑾駕今晚啟駕，預計8日下午4時許返抵嘉義市湖子內重畫區，在湖美三路舉行盛大的迎駕儀式，6時30分回鑾安座。

(中時)