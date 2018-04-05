年底選舉將至 4／25起得申請政治獻金專戶

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地方公職人員選舉將於今年11月24日登場，監察院表示，直轄市長、直轄市議員、縣(市)長及縣(市)議員等4類擬參選人，自107年4月25日起，得向監察院申請設立政治獻金專戶，可收受期間自許可收受日起至選舉投票日前一日（2018年11月23日）止。

監察院指出，為服務擬參選人申請設立政治獻金專戶，監察院將於4月10日在監察院陽光法案主題網(http://sunshine.cy.gov.tw)公告「107年直轄市市長、直轄市議員、縣(市)長、縣(市)議員選舉擬參選人申請開立政治獻金專戶許可注意事項」、｢政治獻金專戶許可設立申請表」、「政治獻金專戶變更申請表」、「政治獻金專戶廢止申請表」及填寫範例，屆時請有意願申請設立政治獻金專戶之擬參選人，自行上網下載參用。

依《政治獻金法》規定，擬參選人應經監察院許可設立政治獻金專戶後，始得收受政治獻金，並應依法設立收支帳簿，按日逐筆記載政治獻金收支時間、對象及金額等明細，於選舉投票日後3個月內，向監察院申報政治獻金會計報告書。如未經許可設立專戶而收受政治獻金者，將依同法第26條規定，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上100萬元以下罰金。

(中時)

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