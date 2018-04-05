中正紀念堂 薛化元：轉型歷任總統文物館沒什麼不好

2018年04月05日 12:29 中時 曾薏蘋

文化部長鄭麗君日前表示，今年她就會提出中正紀念堂的轉型法案；轉型後，中正紀念堂就不會存在，會被轉型成新的機構。二二八事件紀念基金會董事長薛化元今表示，「我覺得歷任總統文物館也沒有什麼不好。」這是一個可行方向。

此外，薛化元表示，二二八事件紀念基金會正在做「二二八轉型正義」的初稿，將於4月15日展開，預計一年完成初稿；報告初稿出來之後，就會交給促進轉型正義委員會（促轉會）參考。

二二八基金會今天舉行「二二八事件失蹤受難者追思紀念會」，薛化元活動前，被問到有關鄭麗君提到處理中正紀念堂一事受訪指出，文化部在中正紀念部分花了很多心血，在轉型正義過程中，中正紀念堂要如何轉型，這是一定要處理，這方向在二二八基金會是樂觀其成。

他說，有人提到，是不是「作為以後總統的一個紀念館，我覺得這是可以思考的一個方向」；被問到，至於有人說，把它當成菜市長？薛化元反問，你看那樣子像嗎？可能不太適合，那窗戶都不能打開，應該依照建築物本身特色，但作為這樣個人崇拜的紀念場所，在轉型正義上，是必須面對的問題。

至於中正紀念是否是轉型正義中最迫切要處理的問題？薛化元說，這是時間點，部長說在今年底，促轉會看5月20日就要掛牌。

薛化元表示，處理中正紀念堂因為文化有諮詢委員會，又透過民意審議程序，很多人表達意見，文化部這方式是對的，樂觀其成，「我覺得作為歷任總統文物館也沒有什麼不好」。

薛化元致詞時提到，二二八基金會現在要展開進行的，就是相關的研究和報告，相信報告中，有針對過去歷史責任及真相有近一步成果可以呈現家屬面前，七十多年找不到，不代表現在就會找得到，未來轉型正義報告初稿就算完成，大家要了解，這是轉型正義的開始，不是結果，不過相信真相及偵查會越來越清楚，未來報告會朝向對的方向，也歡迎家屬關心瞭解報告撰寫的方向及結果，我非常遺憾。

(中時)