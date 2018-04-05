心想事成 專家：川普不是笨蛋

美國總統川普4月3日在白宮東廳（East Room）召開記者會的神情。（美聯社）

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中時電子報

儘管美國總統川普大剌剌的作風引發嚴厲批判，但《南華早報》（South China Morning Post）專欄作家褚簡寧（Michael Chugani）卻認為，這位白宮主人靠著「槍擊外交」（gunslinging diplomacy），逼著堅持發展核武的北韓，還有對美國貿易順差逐年擴大的中國雖然不甘願，但總算願意上談判桌，達成華府的心願。

褚簡寧5日指出，川普非但不是白癡，其實還很聰明。川普和北韓最高領導人金正恩一樣，都很聰明，只是方法不同。

金正恩是工於算計的變色龍，可以冷酷地謀殺同父異母兄長金正男，也可以熱情洋溢地與中國國家主席習近平會面融冰。而川普雖然不是殺手，但卻是政治牛仔，隨時把手指放在扳機上。

川普總是迅雷不及掩耳地先開槍，再問問題，而金正恩則是先發制人，但什麼問題也不問。

美國前總統卡特（Jimmy Carter）上星期在電視節目專訪中，暗諷川普是混蛋，可是混蛋未必不聰明。

在美國自由媒體帶頭下，痛罵川普已在全球蔚為風尚。可是褚簡寧指出，儘管媒體天天罵聲不絕於耳，但民調數字卻顯示，他的民意支持根基穩固。然而，一個所謂的自戀狂，厭女自大男，偏執狂和惡霸究竟是怎麼贏得這忠心追隨的？聰明！這就是答案。

(中時電子報)

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