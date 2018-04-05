人民日報：美方止損的唯一出路是懸崖勒馬

2018年04月05日 13:32 中時 藍孝威

隨著大陸對對原產於美國的大豆、汽車、化工品等14類106項商品加徵25％的關稅，陸美貿易戰正式開打。中共黨報《人民日報》5日刊登署名「鐘聲」的社評稱，陸方決不會屈服於美方的無理施壓，美方止損的唯一出路是懸崖勒馬。

針對美國不停地向大陸潑髒水，把貿易赤字、就業下滑等問題歸咎於大陸等貿易夥伴身上，並自稱為國際合作的「受害者」，社評斥責，「凡事都得講理，美國卻不然。美國政府想方設法扒出一些根本講不通的道道兒挑事——明明是其內因造成的困境，卻衝著外因找藉口，如此南轅北轍，美國顯然已失卻了方向。」

社評提醒，沒有哪個國家可以作美國自身經濟問題的替罪羊。如果美國看不明白這一點，不惜兩敗俱傷，執意大打貿易戰，中國肯定有實力也有決心奉陪到底。如果美國願意談，中國也有充分誠意，但一切談判必須在平等協商、相互尊重的基礎上。社評強調，「中方決不會屈服於美方的無理施壓，美方止損的唯一出路是懸崖勒馬。」

此外，《人民日報》客戶端也發表評論稱，儘管陸方一再嚴正交涉，但美方一意孤行，針對美方301調查，陸方決定對美國部分商品加徵關稅。「這場直指美國經濟七寸的反擊戰，打得准，打得好，打得解氣！」反擊之快、勁道之猛、決心之大，恐怕連美國人自己都沒想到。

評論稱，「大陸不想打貿易戰，但也不怕打貿易戰。」這不是一句簡單的外交辭令，而是大陸說到做到的充足底氣，也是大陸對打贏這場貿易戰的高度自信。

社評稱，而這份必贏自信，來自大陸這個規模第一的消費市場、貢獻最大的增長動能、韌性十足的經濟體質。面對美國的公然挑釁，大陸有信心、有實力、有底牌，在任何貿易戰面前給予強有力的反擊，讓美國為自己不負責任的霸道行為付出代價。

(中時)