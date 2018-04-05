國道昨塞爆 高公局說原因是......

2018年04月05日 12:37 中時 陳祐誠

清明當天，國道彰化段從上午6點就出現龐大的車潮。（吳敏菁攝）

清明連假首日，國道爆出恐怖車潮，讓許多駕駛塞到崩潰，高公局初步分析，昨（4）日交通量並沒有超過春節或創下新高，但民眾過度集中在上午出門，且發生157件車禍，是去年清明連假首日的1.7倍，才造成大回堵。

高公局指出，今日國道順暢許多，上午6、7點開始車多，國1新竹、彰化路段，以及國3桃園路段、國5南港系統到坪林等路段較塞，西部國道中午前已舒緩。不過，國5部分可能會塞到下午3、4點，而北上路段從下午2點左右會出現第一波返家車流，預估塞到晚上8、9點。

昨日國道交通量約124百萬車公里，數字在高公局預期之內，並沒有創下單日新高，但出遊及返鄉車流集中在上午出發，且全線發生157件事故，比起去年清明連假首日的92件，多出1.7倍。

高公局表示，平常日發生一件事故，紓解大概要花15分鐘，連續假日則要花上數倍時間，甚至1、2個小時都有可能，後方一旦回堵起來，等到紓解至少是1小時之後的事，因此昨日事故量暴增，影響甚鉅。

昨天同樣被塞爆的蘇花改，尖峰車流量每小時達到2300輛次，遠遠超過今年春節尖峰的1200輛次，幾乎是翻倍，也超過設計負荷量的1700輛次。公路總局副總工程司李忠璋說，今日路況順暢，與昨日完全不一樣，昨天幾起大型車事故，也影響到行車速度。

(中時)