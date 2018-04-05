今高溫31度18縣市強風特報　明起變天

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中時

今（5）日天氣和昨天類似，天氣大致穩定晴朗，各地高溫約27至31度，但到了明日降雨機率提高，周六低溫更下探13度；且由於鋒面通過及東北風增強，氣象局今日針對台北市、南投縣、嘉義市、高雄市以外18縣市發布陸上強風特報，連江縣發布濃霧特報，提醒民眾多加留意。

氣象局指出，今天西半部山區中午過後有機會出現熱對流發展，並帶來局部的短暫陣雨，東半部地區一整天不定時會有零星降雨；由於天氣晴朗，中午前後將感到溫暖甚至悶熱，各地高溫約27至31度，且紫外線指數易達過量級以上；金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返需多留意航班資訊。

但明日受到鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，各地降雨機率提高，中部以北及東北部地區轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，其他地區也有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；氣溫方面，上午各地仍較為溫暖偏熱，不過中午過後氣溫將會由北往南逐漸下降。

周六乾空氣南下、降雨趨緩，西半部轉為多雲可見陽光的天氣，東半部地區的降雨也會變得比較局部。氣象局指出，受大陸冷氣團影響，周六整天到下周日清晨明顯轉涼，在冷空氣及輻射冷卻影響下，中部以北及東北部低溫下探至13、14度，南部及花東約15至17度，要到下周日白天起大陸冷氣團減弱，氣溫才會開始回升。

(中時)

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