絕美全裸孕婦寫真曝光 混血辣模「小昆凌」宣布懷孕！

小昆凌曬全裸超辣孕婦寫真，宣布愚人節當天沒開玩笑，真的懷孕了。(取材自Kimberlly陳怡伶臉書)

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中時電子報

擁有台灣、巴西混血兒精緻臉孔的辣模Kimberlly(陳怡伶)，以亮眼外型稱霸Show Girl界的她，還有著22歲青春無敵的超級優勢，因而累積相當高的人氣，臉書粉專有著高達35萬人追蹤，其可愛又魅惑的模樣跟周董老婆神似，因而也有「小昆凌」美稱，而21歲的她，在愚人節公開重大事項，證實那不是玩笑，她是真的懷孕了。

「小昆凌」Kimberlly陳怡伶今年愚人節在臉書寫下：「沒有打算要騙誰了，各位其實我...懷孕了！」，而她才剛推出全新寫真集，又年僅21歲，因此沒人相信，直到昨晚陳怡伶貼出全裸大肚寫真美照及超音波照，證實了日前所言非假，目前已懷孕31周，「我今天要公布一個大秘密！但是一直不知道要怎麼跟大家說起，沒錯！這張照片已經說明了我想表達的其實我是真的懷孕了」，笑稱：「看來從今年開始 兒童節不放自己小時候照了」。

陳怡伶不久後又po文，表示突然公布懷孕相信嚇到很多人，然自己實在不想隱瞞了，「因為一份工作要求要隱瞞自己的真實生活，這樣也是過的緊張又累，出門去拿都要害怕被發現！」，也跟有支持她直播的粉絲說了對不起，表示不是故意隱瞞，而是當初簽約時沒發現懷孕，「知道之後才好好的跟公司討論就沒在開播了！ 希望能得到你們的諒解！」。

至於寫真集，陳怡伶表示早在去年底就已拍攝完成，本來發現懷孕後不想推出了，然「我是真的真的很努力在拍好作品要跟大家分享的，之前是這樣，未來也會繼續這樣，我沒有想要騙誰的錢！」，盼眾人別誤會，也感謝支持、祝福她的人。

(中時電子報)

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