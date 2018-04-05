幸福GO之台灣國際兒童影展 兒童節公益放映

2018年04月05日 12:47 中時 葉書宏

新北市政府教育局在板橋大遠百威秀影城第8廳舉辦「新北市2018歡樂兒童月陪伴愛就GO-幸福GO之台灣國際兒童影展兒童節公益放映」。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局在板橋大遠百威秀影城第8廳舉辦「新北市2018歡樂兒童月陪伴愛就GO-幸福GO之台灣國際兒童影展兒童節公益放映」。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局在板橋大遠百威秀影城第8廳舉辦「新北市2018歡樂兒童月陪伴愛就GO-幸福GO之台灣國際兒童影展兒童節公益放映」。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局在板橋大遠百威秀影城第8廳舉辦「新北市2018歡樂兒童月陪伴愛就GO-幸福GO之台灣國際兒童影展兒童節公益放映」，由本市學生邀請1至2位親屬一同進場，欣賞由財團法人公共電視文化事業基金會無償提供的「生生」影片，學生及家長報名踴躍，現場234席位座無虛席。

4月份是新北市為所有孩子特別規劃的兒童歡樂月，教育局為孩子準備了5大禮物，分別是幸福GO、智慧GO、歡樂GO、創意GO、活力GO、10條親子陪伴共遊路線以及上、下課翻轉等活動。

教育局局長林奕華表示，根據調查報告，孩子最想要的兒童節禮物不是玩具、手機或是平板，而是家人的「陪伴」，所以教育局以「陪伴」作為兒童月的活動主軸，今天特別與公共電視共同規劃了幸福GO-台灣國際兒童影展的公益放映活動，邀請大家透過影片-「生生」的欣賞，讓孩子能與最愛的家人共聚一起，享受溫馨的親子時刻。

「生生」這部影片主要是描述失去至親的小男孩，與準備走向生命終點的老奶奶，兩人的生命偶然交錯，串連起一段動人的情誼。本片是由財團法人公共電視文化事業基金會無償提供，也是此次台灣國際兒童影展台灣獎得主之一，影片內容緊扣我們兒童月的主題「陪伴」，影片中將透過許多生活畫面的堆砌，讓大家感受到家人間平日的相處，並不是理所當然的義務，而是應該要去珍惜這種日常相聚陪伴的幸福。

教育局呼籲家長，孩子的成長只有一次，期待家長在屬於孩子的月份，能夠在4月21日（星期六）與孩子一起帶著書本來到新莊陽光草坪輕鬆饗閱讀，也可以利用我們特別規劃的10條親子陪伴共遊路線，來一趟健康活力之旅，讓孩子在家人的陪伴中感受到關懷與支持，勇敢面對所有的挑戰，健康快樂的成長。

(中時)