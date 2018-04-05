美軍調5架V-22魚鷹機駐東京 引日首都圈民眾憂慮

於夜間起飛的美軍V-22魚鷹式傾轉旋翼機。（圖/美國海軍）

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中時電子報

據日本每日新聞報導，駐日美軍（USFJ）昨晚將5架V-22魚鷹機（Bell-Boeing CV-22），以海運的方式運抵橫濱港口，於今日（4/5）早上讓5架同時起飛前往東京橫田基地（Yokota Air Base），未來將成為東京首都圈上空的常見成員之一。

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但美軍此舉，似乎也引發橫濱與東京週邊居民的不滿，部份民眾上街表達抗議，質疑政府允許美軍新駐軍機，無疑是讓首都圈上空增加大量噪音，或是隨時可能「從天而降」的危險，讓當地民眾感到相當不安。

綜合飛機與直升機特性的V-22魚鷹機。（圖/美國空軍）

由波音（Boeing）和貝爾（Bell）共同研發製造，具備直升機的垂直升降能力、又有螺旋槳飛機高速和低油耗的優點，是世界上飛最快的直升機。2007年投入美軍陸戰隊服役，取代服役多年的CH-46海騎士直升機（CH-46 Sea Knight），成為救援和作戰任務的主力。由於主翼可大幅度折疊，V-22魚鷹機亦是美國海軍艦載機選項之一。所需飛行員4人，最大運載量為32人或15,000磅物資，最遠飛行距離為1,628公里。目前除美軍有裝備外，包含以色列空軍和日本自衛隊都有購買。

原先駐紮於沖繩普天間基地的魚鷹機，去年曾多次在當地與海外發生墜毀意外，一度引起沖繩居民強烈不滿，要求中央與美軍提出保障方案，但往往僅是得到一句「會改進」的官方道歉。這次5架魚鷹機僅為第一批駐點，未來還有5架會陸續進駐東京，相較於沖繩民眾的聲音遭忽視，恐怕美軍和安倍政府未來必須想方設法，讓首都居民接受這個他們認知的「不定時炸彈」。

(中時電子報)

文章來源：横田基地に５機到着　横浜の米軍施設から

文章來源：US Air Force to deploy CV-22 tiltrotor aircraft to Japan early

文章來源：オスプレイ配備　住民の懸念伝えたのか

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