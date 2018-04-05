小隊長追毒販 自撞電線桿血流滿面送醫

蘆竹偵查隊小隊長追毒販自撞電線桿，滿臉血送醫。(蔡依珍翻攝)

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蘆竹偵查隊小隊長追毒販自撞電線桿，滿臉血送醫。(蔡依珍翻攝)
蘆竹偵查隊小隊長追毒販自撞電線桿，滿臉血送醫。(蔡依珍翻攝)

蘆竹警分局偵查隊41歲林姓小隊長，4日到大園區查緝毒販時，對方倒車逃逸，林小隊長一路緊追，不幸於凌晨1點多自撞路旁電線桿，民宅內的民眾發現連忙叫救護車，救出時血流滿面，緊急送醫所幸僅右眼骨折、視網膜瘀血，並無生命危險，小隊長經抽血無酒精反應，目前留院觀察中。

蘆竹警分局偵查隊長陳麒益說，林小隊長4月3日晚上7點多發現毒品通緝犯駕駛自小客車出沒在桃園大園一帶，開著偵防車前往探查，並通知隊上同仁前往支援，隔天凌晨1點多，林警在大園區大觀路上攔查到毒販的轎車，要求對方下車，沒想到毒販假意停下，突然倒車加速逃逸，林警一路緊追，不小心自撞路旁電線杆，猛烈撞擊嚇到睡夢中的居民，查看發現意外，連忙叫救護車。

林警被救出後緊急送往林口長庚醫院急救，所幸僅有右眼眶骨折、視網膜瘀血、臉部撕裂傷及手部局部外傷，並無生命危險，詳細車禍原因由大園分局交通分隊調查中。

陳麒益說，林姓小隊長2年多前才從龜山調到蘆竹，辦案主動積極認真，甚至會犧牲休假工作，只為早日破案，案發後分局長楊台興也立即率隊前往探視，將全力協助醫治。

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(中時)

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