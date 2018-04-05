大陸國務院通過各部會新領導名單

2018年04月05日 13:32 旺報 林永富

大陸國務院總理李克強4日主持召開國務院常務會議，確認國務院任免國家工作人員名單，包括國台辦主任劉結一等。

任命名單如下：許甘露為公安部副部長、國家移民管理局局長，孫力軍為公安部副部長；袁曙宏、熊選國、趙大程、劉志強、劉振宇、劉炤為司法部副部長；庫熱西·買合蘇提、曹衛星、凌月明、王廣華、趙龍為自然資源部副部長，王宏為國家海洋局局長；余欣榮、韓俊、張桃林、屈冬玉、于康震為農業農村部副部長；李金早、李群、項兆倫、張旭為文化和旅遊部副部長；崔麗（女）、王賀勝、曾益新為國家衛生健康委員會副主任；聶辰席為國家廣播電視總局局長，周慧琳、張宏森為國家廣播電視總局副局長；劉結一為國務院台灣事務辦公室主任；謝伏瞻為中國社會科學院院長；慎海雄為中央廣播電視總台台長，閻曉明為中央廣播電視總台副台長；郭樹清為中國銀行保險監督管理委員會主席，王兆星、陳文輝、黃洪、曹宇、周亮、梁濤、祝樹民為中國銀行保險監督管理委員會副主席；尹成基為國家移民管理局副局長；張建龍為國家林業和草原局局長，張永利、劉東生、彭有冬、李樹銘、李春良為國家林業和草原局副局長。

任命樂玉成為外交部副部長；黃衛為科學技術部副部長，張建國為科學技術部副部長、國家外國專家局局長，徐南平、李萌為科學技術部副部長；王江平為工業和資訊化部副部長；唐承沛為民政部副部長；程麗華（女）為財政部副部長；黃潤秋、翟青、趙英民為生態環境部副部長，劉華為生態環境部副部長、國家核安全局局長，莊國泰為生態環境部副部長；蔣旭光、雷鳴山為水利部副部長；錢鋒為退役軍人事務部副部長，方永祥兼任退役軍人事務部副部長；黃明、付建華、孫華山、鄭國光、黃玉治為應急管理部副部長，葉建春兼任應急管理部副部長，尚勇為應急管理部副部長（正部長級）；郭樹清為中國人民銀行副行長；王文斌為審計署副審計長；翁傑明為國務院國有資產監督管理委員會副主任；倪嶽峰為海關總署署長；張茅為國家市場監督管理總局局長，畢井泉、馬正其、甘霖（女）、唐軍為國家市場監督管理總局副局長，田世宏為國家市場監督管理總局副局長、國家標準化管理委員會主任，孫梅君（女）為國家市場監督管理總局副局長，秦宜智為國家市場監督管理總局副局長（正部長級）；王曉濤為國家國際發展合作署署長；張彥通為國務院參事室副主任；王作安為國家宗教事務局局長；許又聲為國務院僑務辦公室主任；侯建國為中國科學院副院長（正部長級）；馬建堂、王安順為國務院發展研究中心副主任；張務鋒為國家糧食和物資儲備局局長，曾麗瑛（女）、盧景波、韓衛江為國家糧食和物資儲備局副局長；焦紅（女）為國家藥品監督管理局局長，李利為國家藥品監督管理局副局長；申長雨為國家知識產權局局長，劉俊臣、賀化、甘紹寧、何志敏、廖濤、張茂於為國家知識產權局副局長；傅興國為國家公務員局局長。

(旺報)