環保葬找不到祖先？內政部譴責殯葬業者扭曲說法

友善列印
中時

清明假期，中華民國殯葬設施經營商業同業公會等團體刊登廣告，質疑「清明節要消失了嗎？所謂環保葬其實只是個美麗的誤會！」，反對政府推動環保自然葬，內政部強烈譴責團體扭曲環保自然葬的行為，並強調由於台灣土地資源有限，近年來持續推廣環保自然葬法，以利土地永續循環使用，家屬親臨現場或在家祭祀緬懷先人，仍然可以傳承國人慎終追遠的精神。

中華民國殯葬設施經營商業同業公會等團體刊登廣告，透過漫畫形式，質疑政府推動環保葬只是美麗的誤會，小孫子質疑過去的阿公、阿嬤被當廢棄物處理，被樹葬、花葬後看不到阿公、阿嬤，不知道要去哪裡祭拜？並強調骨灰無法分解，環保葬並不環保。

內政部強烈譴責，並表示，105年全國遺體火化率已達到96%，火化後國人多將骨灰安置於納骨設施，但台灣地狹人稠，土地資源有限，若火化後骨灰改以樹葬、花葬、海葬等安葬方式，不但可節省土地資源，同時符合世界潮流推動環保的概念。

現行殯葬法規明定實施環保自然葬法，應於主管機關所劃設的一定區域範圍內，且除海葬外，樹葬、植存須將骨灰埋藏於土中，並無環境遭受汙染問題，另外實務維護上添加溶磷菌於土壤中，有助骨灰分解，為樹木所吸收。

內政部指出，施作環保自然葬前，仍得依家屬意願的方式舉辦告別式，施作過程亦秉持維護亡者尊嚴的精神，事後家屬於特定節日可透過網路線上追思及親臨海葬或樹葬區現場等方式緬懷先人，也能選擇在家祭祀或追思，並未失去慎終追遠的精神。

內政部說明，有關目前全國辦理樹葬、灑葬、海葬等環保自然葬法，截至今年1月底，公墓內樹葬、灑葬之地點有31處，已服務3萬2587位；公墓外植存有2處，已服務6765位；有9縣市可辦理海葬，已服務1919位，整體服務量有逐年提升的趨勢。

(中時)

幸福GO之台灣國際兒童影展 兒童…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。