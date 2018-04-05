101美食街 米其林一星、CNN推薦美食大集合

2018年04月05日 13:47 中時 郭家崴

12日起母親節檔期推出台北101獨家設計「好好吃飯碗筷組」，台北101尊榮卡或禮讚卡會員消費滿1萬元、指定店家消費滿2萬元即可兌換，限量3000份。（台北101提供）

天丼琥珀日本直營全台首店，16日進駐台北101。（台北101提供）

米其林一星了凡香港油雞飯麵，是世界首家米其林小販，16日進駐台北101。（台北101提供）

CNN推薦的思慕昔，16日進駐台北101開百貨商場獨家首店，推出101獨家超級芒果雪花冰。（台北101提供）

CNN推薦台南必吃小吃肉伯火雞肉飯，23日進駐台北101開百貨商場獨家首店。（台北101提供）

台北101從連假起累積本地客和觀光客的購物能量，台北101尊榮/禮讚會員卡友登錄101 MALL APP電子會員8日前可參加「點數成金」活動，憑館內當日單筆滿5000元發票，限量購物金翻400倍，最高可換500元抵用券。12日至5月13日接著推出「女神享樂購」，集合千件春夏獨家精品，12日至18日首周預購持台北101聯名卡消費滿3萬元最高回饋16.2%。

美食街近200坪經過改裝，16日起以世界美食圈「好好吃飯」為主題重新開幕，引進天丼琥珀全台首店、米其林一星的了凡香港油雞飯麵，與CNN推薦的思慕昔芒果冰、肉伯火雞肉飯等，以及加入極鮮鍋物、炸物料理的海壽司，迪化街80年老店老協珍百貨獨家首間正櫃，等共13家餐飲、伴手禮。天丼琥珀目前在菲律賓1家店、新加坡4家店外，是海外第6家店。

16日至5月13日憑TAIPEI 101 MALL APP電子優惠券可兌換《美食護照》，27家美食街、伴手禮優惠價值超過2500元。非會員一樣可下載，使用期限從4月16日至9月16日，長達5個月。

目前台北101美食餐飲包括B1 52家和4、5F紅花鐵板燒、TABLE、大安東尼和TWG Tea，共56家小吃、伴手禮和主題餐廳，去年占整體營收14％，年底4、5F再開1家中式主題餐廳，目標業績上看15％。台北101 1至3月營收約成長15％，看好4、5月母親節檔期、美食街重新開幕、可延續第1季成長兩位數。

此外，台北101從2015年啟動國際策略夥伴（Global Partnership）專案，促成日、韓、泰、港四大購物中心合推會員互享優惠，包含韓國零售龍頭LOTTE、泰國SIAM PIWAT集團、香港時代廣場，及會員人數高達199萬人的日本知名購物中心PARCO。

本月起與日本東京銀座去年開幕的頂級百貨GINZA SIX合作，GINZA SIX本月2日舉辦首周年慶「新藝術祭」，台北101 12日起舉辦上半年最重要的母親節「女神享樂購」，雙方針對彼此VIP會員規畫一系列優惠。即日起持台北101尊榮卡會員卡，到GINZA SIX可免費使用VIP Lounge，享有免費招待的飲料與小點心，並可享預約餐廳、行李寄放等協助。

Ginza VIP會員至台北101出示Ginza Six VIP會員 APP或實體邀請函，可使用尊榮俱樂部，享用免費飲料；至B1服務台登記成為國際貴賓卡會員，可享有正價商品5~10% off折扣，觀景台票價還可享8折優惠。

(中時)