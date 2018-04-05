狄鶯救子》名律師分析「這一點」對孫安佐最不利

2018年04月05日 14:18 中時 洪秀瑛

邱彰。（資料照）

美國執業律師邱彰今在臉書針對狄鶯、孫鵬兒子孫安佐涉恐攻事件提出5點可能對孫安佐不利的證據，她稍早補充說最不利的是「Home媽轉為檢方的證人」，一旦Home媽對法官說孫安佐「有意圖」，那案情恐怕就沒迴旋餘地。

邱彰並說，「目前孫安佐的精神狀態還沒被提及，如果有任何證據的話，對他的案件反而有利」，她認為不然請再多律師可能都無濟於補，只是多燒錢罷了。

臉書內文：

尋找孫安佐的AR-15

2001年以來至今，美國國內約有550件恐怖威脅案件的被告被定罪。川普上任以來，更是信誓旦旦的說恐怖攻擊都是外國非法移民做的，如果孫安佐被定罪, 正好證明川普的信念，相信是我國人所不樂見的。

本案的驚奇就是檢方找到的孫安佐的火藥庫，包括：防彈背心、高能量弩（有望遠鏡及照明設備）、箭、絞殺器、軍事用滑雪面罩、射擊護耳罩。他們正在尋找他的AR 15或是AK 47半自動步槍。萬一找到，就是孫安佐有能力做恐怖攻擊的最強證據。

本案為刑案，檢察官若想定罪的話，必須證明孫安佐「不可能沒犯罪 」beyond a reasonable doubt。

目前對孫安佐不利的證據包括：

1. 他擁有很多子彈，包括425 顆 AK 47 子彈及295 顆 AR 15 的子彈。這類型的槍枝在最近一年內被用來屠殺了上百美國人。他的槍藏那？他有上網找零件企圖自己組裝嗎？

2. 他跟警察說他沒槍，卻被找到一把自行組裝的9 mm 手槍，他為什麼要跟警方說謊？

3. 他叫同學五月一日不要來上學，當時他並沒有說他是開玩笑，那是事後他才跟警方說的。

4. 他的電腦及資料正由美國國安局抽絲剝繭中，看他是否具有進行恐怖攻擊的意圖。

對他有利的證據是：

1.本案是刑事案件，檢方必需證明他恐怖威脅的意圖非常明確、毫無疑問，以致於被害人心生恐懼，而這恐懼是合理的。

2.目前他的精神狀態還沒被提及，如果有任何證據的話，對他的案件反而有利。

美國國安部的調查不知道能否趕上在4月11日開庭，屆時孫安佐的律師一定會要求讓他交保，他是否有潛逃的危險？檢方也可能會要求組大陪審團，訂出起訴他的罪名。

我以為這場恐怖攻擊的連續劇，唯一的正面意義就是讓國人上了一堂震撼的美國法律課。

(中時)