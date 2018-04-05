Makiyo直播討債丁小芹 吳宗憲聽抱怨神回：沒人希望她變不好

2018年04月05日 13:41 中時電子報 吳品瑤

中天綜合台《小明星大跟班》節目，將在4/6(五)晚間10點必出「「有借有還真的好難？！演藝圈欠錢事件簿！」特輯，邀請Makiyo、安迪、白雲、馬妞等藝人上節目，其中，Makiyo日前跟姊姊開直播，公開向女星丁小芹討債，引發熱議。

Makiyo透露當時之所以開直播點名，是想幫丁小芹扭轉欠錢的形象，想邀她上來說個清楚，沒想到最後丁小芹以要開會為由缺席爽約，讓Makiyo頗為無奈，最後只好呼籲大家不要再被騙，沒想到事件鬧上新聞版面，對此，憲哥則覺得應該給丁小芹一個機會，「沒有人希望看到她變不好，解決別人的困難，也找到自己問題的答案！」。

當天，來賓們也被邀請分享「最瞎的借錢理由」，Makiyo表示曾有某女藝人以官司敗訴要被關，向她借15萬繳罰金，她擔心對方真的被抓去關，因此立刻借出救急，然Makiyo描述這位女星「有很多官司，不只有一個！」，暗指與直播新聞事件同一人。

吳宗憲聽聞後則表示有看到新聞，感嘆道：「可憐之人必有可恨之處！妳為什麼會搞成這樣子？」，最後還反問：「她不是一直都有在做生意嗎？」，Makiyo尷尬回應：「有啊，但她生意就是一定會失敗的感覺」，一番話讓來賓們各個哭笑不得。

(中時電子報)