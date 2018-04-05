新北租屋講座開跑 租屋不踩雷

租屋停看聽講座正式開跑。（葉德正翻攝）

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新北市政府與崔媽媽基金會合作推出「租屋停看聽」，進入校園與校方合作辦理租屋安全宣導講座，107年講座3月下旬起陸續在校園展開今年度預計辦理25場，提供離家在外學子完整的租屋權益保障資訊。

城鄉局局長柳宏典表示，新北市加強租屋安全，在取締違章建築部分針對頂樓加蓋違章，自104年至今已完成拆除1040戶，而城鄉局也透過辦理租屋講座加強觀念預防災害發生，累積已辦理超過35場講座，參與人數累積約達3500人。

柳宏典說，青年學子一旦建立起好的租屋觀念，以後進入社會移居外地時都可加以運用。期待未來，重視的人越多，改變環境的機會就越大，而這也是新北市政府辦理講座最重要的價值。

與往年不同，考量部分學生在暑假後可能離開宿舍校外租屋，今年度的租屋講座提前於3月份辦理；也鑑於現在學生習慣透過網站平台來尋找租屋資訊，講授內容將藉由各種招租廣告範例說明，來提醒學生避免誤踩租約陷阱及承租到有安全疑慮的房屋。

連續兩年都與新北市政府合作辦理講座的台北大學教官朱漢屏表示，透過逐年的安全宣導，的確可以明顯感受到學生通報租屋糾紛的比例變少。

4月陸續至景文科技大學(10日)、亞東技術學院(19日)、耕莘健康管理專科學校(23日)辦理租屋安全講座，除大專院校的場次，考量租屋法律常識的推廣，必須房客、房東雙方共同建立才能看見成效，因此9至11月加碼與七所社區大學合作還會以現場諮詢的方式，持續推廣租屋法律常識，請大家不要錯過免費參加租屋講座的機會。

新北租屋講座各場次時間將公布於城鄉發展局網站http://www.planning.ntpc.gov.tw/

(中時)

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