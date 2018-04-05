撤回深澳！5萬7千餘民眾加入連署

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針對爭議不斷的深澳燃煤電廠擴建案，環團發動「撤回深澳」連署，已經累積5萬7479名民眾加入。綠色和平今（5）日與深澳當地居民，共同前往距離即將興建的深澳電廠僅1公里的知名景點象鼻岩，透過面對面的溝通方式，告訴遊客興建深澳燃煤電廠，對於海岸生態與空氣品質造成的衝擊，呼籲民眾一起加入「撤回深澳」連署活動。

根據綠色和平最新北北基的民調結果顯示，有高達84.2％民眾並不知道深澳燃煤電廠開發案，顯見政府在溝通重大政策時，沒有盡到充份溝通的責任；當詢問民眾是否支持興建深澳燃煤電廠時，更有75％民眾反對開發，推翻台電聲稱當地居民支持燃煤電廠的說法。

綠色和平專案主任蔡佩芸表示，象鼻岩是近年來的新興觀光景點，每逢假日就吸引許多遊客造訪，但至今仍有超過8成的民眾不知情，在這美麗景點的附近，竟然要興建一座燃煤電廠，未來將會多舉辦相關活動，讓更多民眾能夠知道這項重大開發案。

綠色和平轉述，有位遊客李小姐表示，先前就看過新聞報導深澳案，這真是一個鴨霸的政府，一定要加入連署；遊客楊先生則生氣地說，自己是台北人，當然反對深澳電廠；帶著家人來參觀象鼻岩的阿嬤則說，雖然會怕沒有電，但高污染的發電方式就是不好，希望政府可以考慮更乾淨的選項。

根據新北市政府的資料顯示，比較林口燃煤電廠和桃園大潭天然氣電廠，以每度電排放的空氣污染物硫氧化物對比，差異是138.33倍，氮氧化物差異是1.84倍，包含PM2.5在內的粒狀物差異則是47.5倍。

蔡佩芸指出，自從發動「撤回深澳」的連署以來，至今不到1個月的時間，已經累積5萬7479名民眾加入，深澳燃煤電廠是在2025年才會陸續運轉，這與短期的缺電情況並無直接關聯，政府不應該用缺電議題來恐嚇民眾，應該提供更完整的資訊，讓民眾在完整的訊息下做判斷。

(中時)

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