國際足總18日來台 這事也管展現整頓決心

國際足總亞太地區會員國總監巴拉辛干發函給中華足協，通知將於4月18日來台處理改選事務，信中還特別要求足協得將此信轉發給相關人士，不可再隱匿重要訊息。（足協理事提供）

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中時電子報
／綜合報導

中華足協改選被國際足總（FIFA）認定程序不公，上月來函喊卡，FIFA於3月29日再發文通知足協，由亞太地區會員國總監巴拉辛干（Sanjeevan Balasingam）與會員國部門主管尼可拉（Luca Nicola）帶領的FIFA／亞足聯（AFC）聯合代表團，將於4月18至20日來台主持大局，釐清爭議，讓足協順利改選。

這次巴拉辛干的發函，還特地要求足協祕書長陳威任將此信轉發給包括理監事在內的相關人士。因為FIFA幾次發來的重要信函，足協祕書處經常「留中不發」，未通知理監事與各團體會員，比如1月底要求足協「先選舉後修章程」的來函，直到2月10日會員大會才公開，也是此次改選的爭議之一。

這幾天收到這封信函的理事表示，沒想到FIFA連這麼小的事情都要特別註明，顯然對於中華足協近期的爭議細節相當了解，出手整頓的決心也可見一斑。

中華足協29日收到國際足總來函，遵照指示30日便轉發給理監事等相關人士。（足協理事提供）

足協這次改選的最大衝突點，為現任理事長林湧成以「非會員不具候選資格」為由，不讓台日關係協會會長邱義仁參選理事長。如今巴拉辛干、尼可拉率團來台，召集雙方人馬商討，預料參選人資格仍會是爭執重點。

巴拉辛干目前是FIFA亞太地區會員國事務的最高層級主管，對台灣並不陌生，早在4年多前的足協改選，他就以AFC代表身分來台觀禮，去年也曾親訪足協與體育署，了解國體法修正後的情勢。

巴拉辛干與尼可拉對中華足協這次改選的爭議與背景，都非常了解，也是他們綜合雙方資訊與說法之後，才認定足協改選程序不公，並由FIFA祕書長發函要求足協停止改選相關事務。

此行在FIFA／AFC聯合代表團釐清爭議，並將參選人資格與改選程序定調後，也會敲定改選日期。以15天前必須召開理監事會議並通報各團體會員與主管機關的程序來看，足協最快可能在5月上旬進行改選。

(中時電子報)

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