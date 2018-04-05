MLB》美媒：大谷翔平首周就證明自己是真貨

2018年04月05日 13:56 中時電子報 蔡銘仁

大谷翔平熱身賽表現慘，引起外界議論紛紛，但他卻在開季後回神，無論投打，都展現夠水準身手，大聯盟記者派崔洛(Mike Petriello)直言，大谷只用第一周，就向外界證明自己投打「二刀流」的身手是貨真價實。

「太過誇大？當然，現在不過4月5日(美國時間)。」派崔洛認為，要給大谷高評價，現在言之過早，「但過去4天的3場比賽，大谷每場都有令人驚艷的表現。」大谷的身手有多強？派崔洛點出他過去3場的數據來說明。

首先是大谷4月1日初登板對運動家，該役他投6局失3分奪勝；派崔洛點出大谷值得注意的，是他的球速。大谷至少12球投到99英里；以去年來說，大聯盟僅6名投手能辦到這件事；他也用指叉球製造不少揮空(揮空率41.67%)，是過去兩季中，全聯盟第三高的指叉球揮空率。

大谷先發後休息一天，昨擔任先發指定打擊，面對印地安人4打數3安、1轟，但更驚人的，是他擊出球的速度。大聯盟資料顯示，大谷3支安打的飛行速度，全壘打104.5英里、第2安100.6英里、第3安112.8英里，他是首個能單場擊出3顆速度破100英里球的投手。

大谷第3安速度近113英里，這在大聯盟可不少見；數據顯示，去年全聯盟也不過0.24%的打者，曾打出有這樣速度的球。來到今天，大谷跟賽揚級強投克魯伯(Corey Kluber)交手，5下第二打席開轟，8下再從印隊後援投手艾倫(Cody Allen)手中揮出104英里安打。

值得一提，也是大家可能會忽略的，是大谷的腳程；一名球探曾透露，大谷從本壘衝刺到一壘，需要約3.9秒，這可是高於平均的速度，但很少被提起。目前測大谷的腳程，約是每秒29.9英呎，以目前大聯盟平均速度，是大概每秒27英呎左右。

大谷至今的表現，顯然讓不少人驚艷，派崔洛還是老話一句「現在才4月5日」，不過他認為，大谷的身手是真的，已經讓所有外界的看好，變得合理化了。大谷預計本周會在美國時間周三跟周五擔任打者上陣，接著美國時間4月8日，將先發再戰運動家。

(中時電子報)