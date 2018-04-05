百貨母親節搭上連假大爆發 HAPPY GO轉點平台熱度破表

2018年04月05日 13:59 中時 郭家崴

HAPPY GO指出，轉點需求每年持續擴大，轉入點數更是年年倍數成長，已成為點數達人的必備技能，其中又以30世代的小資女為最大宗。（HAPPY GO提供）

百貨第一季回春，母檔化妝品預購會業績也紛紛告捷，趁著連假期間母親節檔陸續開打，各大百貨也推出2：1的紅利兌換比例，讓紅利點數成為消費者購物折抵的最佳利器。HAPPY GO即日起至19日鎖定LINE Points推出「地表最強HAPPY GO轉點」活動，凡將LINE Points點數成功轉至HAPPY GO點數之卡友，每筆成功轉換加碼贈5 點HAPPY GO點數，可讓卡友賺點數、添購物金、省荷包。

根據全台最大會員紅利點數平台HAPPY GO觀察指出，近年來不同型態的點數發展蓬勃，也提高卡友對點數管理、應用的意識，以今年百貨母親節為例，搭配行銷活動可帶動卡友將囤積的多元點數，包含銀行、LINE Points及Asia Miles等轉為HAPPY GO，促使3月轉點人數成長2至3倍，轉為HAPPY GO的點數累計突破數千萬，可見熱度破表，也讓轉點趨勢成為百貨消費旺季的前哨站。

HAPPY GO行銷暨業務副總經理李明城表示，受到景氣復甦緩慢、物價水平續漲不跌的影響，民眾愈來愈懂得利用各種點數的應用與管理，善用轉點放大點數價值。HAPPY GO也觀察到，轉點需求每年持續擴大，轉入點數更是年年倍數成長，以30世代的小資女為最大宗；且有超過7至8成的卡友選擇將多元點數轉為HAPPY GO點數，時間集中於百貨大型優惠檔期，像是母檔或是周年慶，當中又以LINE Points轉入最多。

即日起至4月19日，卡友成功於HAPPY GO官網或ibon便利生活站、ibon便利生活站APP以HAPPY GO點數兌換7-ELEVEN商品，可享回饋3%兌換點數，回饋無上限；連假期間，還集結「2018寵物用品博覽會」、「2018嬰兒與孕媽咪用品展」等熱門展覽，卡友以10點HAPPY GO點數即可換取免費入場序號。

(中時)