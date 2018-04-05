NBA》鎖死艾卓吉！湖人相隔20年首次橫掃馬刺

2018年04月05日 14:14 中時電子報 黃及人

湖人新星庫茲馬在延長賽的表現完全壓過艾卓吉(左)。(美聯社)

湖人本季變成馬刺「剋星」！靠著成功封鎖馬刺明星前鋒艾卓吉竟在延長賽零出手，湖人爆冷以122比112擊退馬刺，本季3次遭遇馬刺全勝，這是自從1997-98年球季以來，湖人首次能在單季橫掃馬刺，也讓馬刺滑落西區第5。

慘遭湖人逆轉的馬刺苦吞2連敗，暫以45勝34敗與雷霆並列西區第5，卻僅領先並列西區第7的灰狼與鵜鶘0.5場勝差，甚至跟西區第9金塊之間勝差僅剩1場，馬刺假如還不趕快振作起來，恐怕就連季後賽門票都快不保。

湖人前3節都遭馬刺壓著打，主因在於守不住艾卓吉，幸好來到末節，庫茲馬、波普、蘭道爾等人攜手幫助湖人追上，甚至讀秒階段超前比分，儘管遭到穆雷投進追平中距離，把比賽逼入延長，但到延長賽情勢完全倒向湖人。

靠著庫茲馬、哈特與波普各進1顆三分球，湖人延長賽打出誇張12比2攻勢，更讓艾卓吉毫無出手機會，造成馬刺延長賽只拿4分，簡直毫無還手之力，就把勝利拱手讓給地主湖人，也讓馬刺自己的晉級季後賽之路更加坎坷。

庫茲馬攻下全場最高30分，繼續展現超級新人身價，波普也拿21分、6助攻與6籃板，佛萊19分，蘭道爾12分、5助攻與4籃板；艾卓吉雖拿28分，卻全在正規賽得到，延長賽竟然得分掛蛋，穆雷也替馬刺貢獻23分、10籃板。

(中時電子報)