台中捷運藍線可行性報告通過 預計今年中實質設計

2018年04月05日 14:38 中時 陳世宗

捷運藍線未來通車後，將可分攤台灣大道現有私人車輛龐大流量，改善道路服務水準，促使沿線產業發展更活絡！（陳世宗翻攝）

台中捷運藍線去年納入中央前瞻基礎建設計畫，上月底通過交通部實質審查報請行政院核定。交通部已編列綜合規畫經費，預計今年中正式啟動進入實質設計階段。交通局長王義川說，捷運藍線全線總計21.3公里，共設15座車站，規劃高架6站、地下9站，總工程經費約841.64億元。

王義川指出，台中捷運藍線西起沙鹿車站，行經台灣大道進入市區，與捷運綠線在市政府站共站串聯，再進入台中大車站全程約39分鐘；捷運藍線獲交通部核定，讓台中藍綠二條捷運、山線鐵路高架化、大台中山手線串聯整合更邁進一大步，台中正式進入軌道新紀元。

未來捷運藍線通車後，將可分攤台灣大道現有私人車輛的龐大流量，改善道路服務水準，可促使沿線產業發展更活絡，預計服務活動人口近60萬人，以專用道公車運量三倍推估，目標年全日運量設定23.06萬人次，尖峰小時運量可達3.91萬人次。

王義川說，交通部一直認為東海大學以西海線運量會影響藍線的整體收益，一直只希望市府同意只興建至東海大學，並在東大周邊設置五級維修機廠；市府堅持捷運藍線除與綠線在市府共站，山線鐵路在台中大車站共站，亦必須在沙鹿火車站和海線共站，最後交通部退讓。

市府為加速藍線進度核定，同意第一階段規畫設計到沙鹿，因梧棲及台中港也是市府設定的3大副都心之一，後續全國軌道進度的滾動檢討中，有機會可納入第二階段設計；未來藍線通車後，將同時有台鐵海線及雙港捷運成為帶動雙港副都心發展的火車頭。

王義川強調，捷運藍線東側端點設在台中大車站，未來將在第二階段爭取往大里霧峰、甚至南投延伸。市府已啟動「台中大車站計畫」，以共站分流概念進行場站開發，可透過類似機場人行通道「People Mover」的立體平台，快速轉乘台鐵及台中轉運中心。

(中時)