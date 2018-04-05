虎航麻疹群聚感染　北市確診2個案

2018年04月05日 14:34 中時 陳燕珩

新北市一名男子上月初赴泰國旅遊，返國後又搭乘台灣虎航到沖繩，之後確診感染麻疹，造成群聚感染。北市衛生局今表示，北市4月3日、4日連續確診2例麻疹個案，均是該名男子搭乘班機的接觸者，兩人都是空服員，一名為34歲男性，另一例為28歲女性，目前正在隔離治療中。

衛生局疾管科長陳少卿指出，確診的34歲男性3月24日起陸續出現發燒、咳嗽及出疹等疑似症狀，並數度就醫都診斷為一般感冒，4月2日因症狀未改善再就醫，才被疑似麻疹進行採檢及通報，4月3日確診為麻疹。

另一例28歲女性，4月1日出現發燒、紅疹等症狀，4月3日就醫時，醫院依症狀、旅遊史及接觸史通報採檢，在4月4日被確診為麻疹。

依傳染病統計資料顯示，今年截至4月5日，全台麻疹共計6例，3例境外移入（感染國家為泰國2例，印尼1例），3例為本土群聚；台北市2例本土案例，都是接觸者感染。

陳少卿提醒，麻疹為高傳染性疾病，主要症狀為發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽及口腔黏膜有柯氏斑點、紅疹，潛伏期為7到18天，出疹前後4天均具傳染力。呼籲醫師提高警覺，在病人就醫時，加強看診四問：旅遊史、職業史、接觸史、群聚史，若發現麻疹疑似個案，應立即通報，避免疫情擴大。

北市衛生局4月3日接獲通報尚未確診時，就進行疫情調查與活動接觸史追蹤，4月3日確診個案的接觸者共計449名，其中北市40名，第一時間即已掌握且進行健康追蹤與疾病衛教，目前追蹤皆無症狀；4月4日確診個案接觸者共計851名，其中北市65名，正全面動員進行追蹤中。

由於北市2名空服員可傳染期分別為3月28到4月5日，以及3月29至4月6日，呼籲接觸者自主健康管理18天，期間若出現發燒、紅疹等疑似麻疹症狀，戴上口罩盡速就醫，並告知醫師相關旅遊接觸史。

(中時)