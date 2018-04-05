電線、電纜如蜘蛛網安全隱憂 更破壞市容觀瞻

市議員曾朝榮（右）爭取電線、電纜線全面地下化工程，藉此改善整潔市容景觀空間。（陳世宗翻攝）

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電線、電纜線地下化，是現代化的趨勢，過去北屯區平順里的天空，到處掛滿密密麻麻的線路，不但安全堪虞，更破壞都市市容景觀，經市議員曾朝榮爭取，目前已地下化，今年度繼續施工的有崇德路3段317巷、金寶街與北屯路至松竹路間昌平路段，希望未來達到全面地下化目標。

平順里長賴錫鏗表示，過去台電公司的電線、電纜線到處掛，整個天空像蜘蛛網一樣難看，尤其部分高壓電箱，每逢天空飄著毛毛細雨時，都會發出吱吱作響，令人膽戰心驚，附近居民晚上根本不得安眠，嚴重影響第二天上班、上課精神，他非常感謝市議員曾朝榮鼎力協助，終於將這些電線、電纜線地下化，解決擾人的民怨。

曾朝榮指出，電線、電纜地下化是未來都市進步目標，不過，由於電線、電纜線地下化工程所需經費龐大，因此台電公司只能分區、分段，按部就班的改善。經過爭取，去年8月間，平順里街道所有的台電公司的電線、電纜，都改為地下化了，與隔壁的里，到處都可看到電桿、電線相比較，平順里顯得整齊、美觀多了。

曾朝榮強調，他已請台電公司台中區營業處長沈國揚幫忙，只要台電公司的經費許可，優先將北屯區的電線、電纜線地下化，目前已經有許多里已經完成電線、電纜線地下化了，在今年度還要施工的有崇德路3段317巷、金寶街與北屯路至松竹路間昌平路段，希望未來其它路段也能全面完成電線、電纜線地下化工程，改善整潔市容景觀空間。

(中時)

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