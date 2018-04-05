日月潭生態寶地 西施杜鵑綻放、丁香杜鵑吐綠

2018年04月05日 14:55 中時 沈揮勝

魚池鄉的西施花，今年較去年提早1個多月綻放。（沈揮勝攝）

含苞與盛開。（沈揮勝攝）

魚池鄉的西施花多開在山脊稜線上，不容易探訪。（沈揮勝攝）

西施花為喬木型杜鵑，花朵嬌嫩。（沈揮勝攝）

丁香杜鵑3葉近輪生。（沈揮勝攝）

魚池鄉的丁香杜鵑目前已長滿新葉。（沈揮勝攝）

圖為去年丁香杜鵑開花的情形。（沈揮勝攝）

在日月潭行政區所在地南投縣魚池鄉之「三色五桃」山區，單位面積的物種密度全台第1，學界稱之「台灣基因庫」，近幾年有研究機構在海拔700多公尺的山脊稜線發現兩種原生杜鵑。其一為「西施花」，今年提早開；其二是「丁香杜鵑」，目前正在吐新綠。

值得留意的是，魚池鄉的西施花，去年第1朵花出現在4月30日，今年則是3月28日，整整差了1個多月；是什麼原因造成？學術界好奇！

而主要分布於大陸江西、湖南的丁香杜鵑，以前台灣並未有紀錄；魚池鄉深山發現大陸特有植物，算是新紀錄種，也引起學術界好奇。目前丁香杜鵑正竄出綠葉，預期5月間會綻出花朵。

台灣10多種原生杜鵑花之中，3葉近輪生者為守城滿山紅；2008年學術界在魚池鄉作動態樣區調查，紀錄到1棵高約7到8公尺、葉子頂生且以3片為1簇的杜鵑花屬植物，因花序結構與守城滿山紅不同，且屏東大武山也見同樣植物，遂命名為「大武杜鵑」。

幾經爭議與討論，資深學者呂勝由以「丁香杜鵑」論定；該植物去年5月綻放，今年3月起陸續長出新葉，但能開出多少花？有待觀察。

至於西施花的花期明顯提早，是否跟雨量、氣溫等因素有關？學術界關注。該植物多分布在中海拔山區，海拔2600多公尺的玉山塔塔加附近，常是開得最美的地區，會出現在海拔700多公尺的日月潭附近，也讓不少人感到驚艷！

台灣生態學會理事長楊國禎觀察發現，中、南部的芒果，提早開花、結果實的情況才真是讓人吃驚！許多植株去年11月就已花開滿樹，目前已有人開始採收；而日月潭地區的箭竹筍，也提早1個月冒出土，3月初在市場上就買得到。

楊國禎說，台灣地區對動植物與生態觀察、紀錄起步較晚，基礎資料不足，較難比對或斷定某種現象，未來各種資訊蒐集或補足益形重要。許多物種突如其來提早開花、提早成熟，是否因氣候運作與自然機制，隨環境破壞而逐漸脫離常軌有關？毋寧說是種警訊！

(中時)