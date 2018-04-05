賴揆遭疑騙小孩 政委陳美伶澄清：幼兒照顧津貼由林萬億督導

2018年04月05日 15:30 中時 張理國

行政院長賴清德在兒童節重提「新的幼兒照顧津貼」，部分家長不滿遲遲沒有端出具體方案，缺乏進度，質疑賴揆在騙小孩。政務委員陳美伶今天澄清，相關問題是由林萬億督導的。

陳美伶說，賴揆自去年底開始親自主持「育人攬才及移民會議」，區分為三個部分，一是0至2歲的幼兒津貼補貼及社區托育公共化機制，主管機關為衛福部二是2歲到6歲入小學前的幼兒學前教育擴大公共化及建立私幼公共化制度，主管機關為教育部，相關事項由政務委員林萬億督導；屬於國發會負責的部分，是經濟移民政策。

陳美伶表示，「育人攬才及移民會議」，除已召開五次正式會議外，因為每個政策不但牽涉經費，也涉及對外溝通及徵詢意見，主責部會獨自召開會議外，林萬億也陸續召會研商，並在政委會議提出報告討論，並由賴揆親自聼取至少三次以上的規劃報告，目前已收歛的差不多。

陳美伶指出，在經濟移民部份，國發會除召開跨部會會議研商，也召開三場專家學者會議，擬定策略及立法方向，預計提下次專案小組會議討論。相關政策的規劃與研擬均依原訂進度進行中，一旦成熟就會向社會説明及報告。賴揆向以做實事，務實、踏實施政風格受民眾肯定，企盼大家共同關心臺灣所面臨的重大議題，共同思考解決之道才是全民之福。

(中時)