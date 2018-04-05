南韓擬研發「魔鬼終結者」 遭全球AI專家群起抵制

電影「魔鬼終結者」中，追殺人類的T-800型終結者機器人。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據英國衛報（The Guardian）報導，隨著人工智慧（AI）快速發展，應用層面也愈來愈廣泛，但當這項用意良善的科技，即將成為一種殺人武器時，恐怕就牴觸了不少科學家的界線。來自全球30多國、60餘名頂尖的人工智慧學者聯名，要求南韓科學技術院（KAIST）與韓華集團（Hanwha Systems）停止研發有如電影「魔鬼終結者」（The Terminator）內那可怕的殺手機器人，否則將圍堵與南韓科學技術院未來一切合作。

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聯合聲明由澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales）著名人工智慧學者沃爾什（Toby Walsh）領頭，得到從事機器人研究的東京大學教授中村仁彥等近60人的支持，沃爾什表示，「我們能用人工智慧做到許多改變人類生活的好事，包含在戰場或軍事衝突中，但如果在研發目的上就為了當武器，恐怕會對人類社會帶來極大威脅。」

學者們決定在下週於日內瓦召開的聯合國會議上提出，已有20多國宣佈禁止人工智慧武器研發，就是避免世界陷入有如電影場景那樣、無法挽回的悲劇。

擁有眾多人工智慧專家、南韓科學重鎮之一的韓國科學技術院，從今年2月開始，與研發製造的集束炸彈（cluster munitions）的軍工大廠「韓華系統」合作，共同設置了研究中心，力爭進行作戰指揮、目標追蹤、海上無人運送系統的技術研發。面對全球學界的抵制，科學技術院院長申興哲（Sung-Chul Shin，音譯）極力澄清，「我們絕沒有促進發展殺人機器，作為學術機構，我必須再次重申，科學技術院絕不會做出違反人性尊嚴與傷害人類的研發計畫。」

(中時電子報)

文章來源：AI experts call for boycott over 'killer robots' project at South Korea university

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