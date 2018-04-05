海關太嚴？ 16歲少年一人赴美探母 竟遭遣返台灣

2018年04月05日 15:05 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

美國海關標準是什麼？一位台灣少年單身赴美探親竟遭遣返！16歲少年赴美探訪媽媽，在入境洛杉磯時被刁難，認定「他不會按時返回台灣」，他在長途飛行13小時後，被迫遣返台灣。他怨嘆，美國真是好棒棒，害得開心相迎的媽媽都哭了。

這位16歲男孩在「爆怨公社」貼文表示，4月3日搭飛機到洛杉磯，準備再轉機到科羅拉多，去找5年未見的媽媽，但在海關被問話後，被請進小房間，並有第二位人員問話，然後告訴他「不相信他會按時回台灣」，害他花費53200元的來回機票錢，飛行11小時40分後，就被遣返台灣。

男孩抱怨，此行是去看5年未見的媽媽，工作不工作，旅遊不旅遊全都是其次，真沒想到海關用一句話拒絕他入境。

男孩無奈，不給進去美國也就算了，還沒收手機，不許他通話報平安，他們難道沒想過家人會擔心嗎？他難過地說，並不奢求待美國多久，好歹也讓他見媽媽一面，他批美國實在太棒了，美國真的好棒棒！

對男孩不幸的遭遇，網友揣測箇中原因說，未成年又去找媽，容易被懷疑是跳機。有人則指出，原PO可能踩了不少紅線而不自知，因為美國在這方面要求很嚴厲。

網友還分析，以他未成年又一人入境，加上理由是「探望家人」，「在美國90%是進不去的，他們理由是『有理由懷疑你會從事非法行為，例如賣淫以及不按時出境致非法在留美國』」，網友也附和，「現在真的很怕依親不回家，尤其是父母這種直系血親的」。

有網友從移民角度分析，「小朋友拿的是觀光簽證，卻回答要探親，根本就是與申請理由不符合，被拒絕入境剛剛好而已」，另有人搞笑說，美國人現在就是討厭窮人去美國，若說帶很多錢來看媽媽，相信美國人一定為你開起大門！！

(中時電子報)