昔正義教官化身惡狼 賓館硬上純情女高中生

2018年04月05日 15:10 中時 陳鴻偉

1名就讀北市某高中的女學生，覺得教授軍訓課的石姓已婚教官瀟灑斯文，情竇初開傳Line給他，內容表示喜歡對方，教官認為有機可趁，先是找女學生吃早餐，日前更在下課後與女學生相約西區，再以「怕被人看見不好」為由，買便當帶女學生到賓館，接著半推半就硬上得逞。

事發後女生認為雖然喜歡教官，但這份感情應該是「柏拉圖」式，從沒想和對方上床，因而鬱鬱寡歡，神情異常被學姐詢問，最後說出此事，學姐隨即通報校方及警方，但石姓教官否認性侵，關鍵證詞也避重就輕，全案依強制性交罪調查中。

據了解，該名教官斯文風趣，教授國防相關的課程，在校內頗受學生歡迎，女學生因傾慕教官，輾轉得到對方的LINE，雙方偶爾會聊天，女學生因對教官抱持好感，日前傳送「我很喜歡你」的簡訊示愛。

教官收到後心懷不軌，先是約女學生吃早餐，逐步增加互動，日前又在下課後，與女生相約至西區晚餐，但卻不去餐廳，反而告訴對方這裡人很多，被熟人看見不好，買了2個便當帶被害人前往賓館「吃飯」。

該名教官進房後，竟以「好熱吃不下」為由跑去洗澡，接著只圍圍巾半裸現身，並將半推半就強吻亂摸被害人，後來性侵得逞。

被害女學生事後耿耿於懷，認為不該如此發展，自己對教官的感情應該是單純的，覺得做了一件很糟糕的事，在學校看到教官時也極不自然，後被起疑的學姐追問才說出此事。

學姐隨後報告師長，震驚的校方轉報檢警，已婚的教官隨後被約談，雖然被害人指證歷歷，但教官卻否認性侵，全案正由檢警深入調查中。

去年7月，南部某高中的教官與女學生發生不倫戀，消息被媒體刊載，石姓教官當時還在讀者回應留言，公布該校校名和教官照片，「正義」的舉動還獲得網友點讚，如今自己也陷入性侵疑雲，對照之下相當諷刺。

(中時)