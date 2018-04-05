全國大飯店日本機場推出「台中周」限定美食 天天滿座

2018年04月05日 15:17 中時 馮惠宜

全國大飯店主廚團隊受日本機場直營餐廳「海上樓」邀請，3月31日~4月1日於日本中部國際機場舉辦「台中周」觀光推廣活動，預先為2018台中世界花卉博覽會推廣暖身。（馮惠宜翻攝）

全國大飯店主廚團隊受日本中部國際機場海上樓邀請，3月31日~4月1日於日本中部國際機場舉辦「台中周」觀光推廣活動，推出多款以台中在地食材、烹飪手法的美食。（馮惠宜翻攝）

台中市政府觀光旅遊局日前組團帶領台中約50名旅宿、美食及文創相關業者赴日行銷花博，其中全國大飯店主廚團隊也受日本中部國際機場海上樓邀請一連9天在機場海上樓餐應推出「台中周」限定料理，讓慕名台灣美食的日本貴賓就近在機場就能品嚐道地台灣的好味道，也將在地美食推向國際。

台中觀旅局日前3月31日在日本名古屋中部國際機場盛大開展「花現台中‧台中觀光‧美食特展」。隨行的全國大飯店不僅全力參與，也受邀在機場海上樓餐廳從3月31日到4月8日推「台中周活動」推出多道在地精選料理，如梅干扣肉、花都酒雕雞、塔香三杯雞、桂花咕咾肉、古早味台中切仔麵、香菇肉羹、花都筍乾爌肉(附刈包)、客家小炒、番薯圓花生湯….等特色美食。

其中花都筍乾爌肉，就是以大坑知名麻竹筍與爌肉運用入菜。爌肉是台中人最愛的小吃美食，無論早、午、晚餐、甚至宵夜都會來上一塊，再附上台灣漢堡-刈包，就是要呈現在地的台中味。

全國大飯店以色香味俱全的藝術饗宴，預先為花博暖身，也大獲迴響，海上樓天天滿座，台中市國際觀光發展協會理事長暨全國大飯店副董事長柴俊林說：台中市的美食文化多元豐盛，也展現了台中生活樣貌，這項「台中周」活動透過主廚團隊精湛的手藝以台中在地料理手法、特色食材，完美演繹一道道具有台中特色的花博饗宴。

(中時)