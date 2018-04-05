怕感染麻疹　20至40歲可考慮打疫苗

2018年04月05日 16:23 中時 倪浩倫

國內近來傳出麻疹事件，1名30多歲、染麻疹的男子，在具傳染力期間，搭飛機到日本沖繩旅遊，目前已有2名空服員染病，疑似接觸者更高達上千人。衛福部疾管署提醒，我國幼童出生時，會接種麻疹疫苗，儘管保護力達95％，但20~40歲間，保護力會減弱，介於該年齡層者，出國前可經醫師評估，考慮是否再次施打。

疾管署副署長莊人祥說，我國幼兒在出生滿1歲、以及5歲到入小學前，會分別接種1劑MMR三合一疫苗，來預防麻疹、腮腺炎、德國麻疹，2劑都有施打的幼童來到97％；他補充，MMR疫苗保護力達95％，只是保護期約20年，代表民眾就算小時候有打疫苗，在20歲後，保護力也會漸漸降低。

根據疾管署追蹤發現，2名空服員在值勤時，被感染麻疹的男子傳染，由於2人年齡都介於20~40歲，就算小時候曾接種過疫苗，也已經處於保護力逐漸降低的階段。莊人祥說，包括漏打疫苗的民眾、曾打過疫苗卻超過20歲者，這些人在出國前，應前往門診接受醫師評估建議，考量是否有施打疫苗的需求，「若小時候曾打過，現在只要打1劑便可」。他補充，曾和麻疹患者接觸，3天內若能趕緊接種麻疹疫苗，可以避免感染麻疹，超過3天則無效。

根據疾管署資料，若正處於發燒、急性中重度疾病者，應等待病情穩定再施打疫苗，對蛋的蛋白質，或是疫苗成份有嚴重過敏者，感染愛滋者、正在接受治療的癌症患者、孕婦，都不適合接種疫苗；曾接受輸血、血液製劑（如免疫球蛋白）、曾有血小板低下症或血小板缺乏紫斑症病史者，也都要請醫師詳細評估，女性在接種後4周內應避免懷孕。

(中時)