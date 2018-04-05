7分地高麗菜園被毀約 開放採收一顆8元

7分地高麗菜的心血付諸流水，郭太太很無奈。（周麗蘭攝）

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大埤鄉立圖書館附近一處高麗菜園因被菜商毀約不收，園主自力救濟開放採收一顆8元。（周麗蘭攝）
郭家張貼在臉書的號召消息。（周麗蘭攝）

最近高麗菜平均交易價格跌到只剩5元多，大埤鄉一戶種7分地的高麗菜的農友突然被菜商毀約不買，家中年輕人趕忙Po臉書開放現採一顆10元，5日降為每顆8元一次買5顆，大約是1個臭豆腐的價格，還不到超商1顆茶葉蛋價錢。

被毀約的郭姓農戶原與菜商契種7分地高麗菜，契約商給了幾萬元訂金，最近高麗菜已經成熟到頂，菜商卻無預警告知不採收，訂金算是賠款。

郭家太太表示，沒有心理準備菜商會毀約，以為菜商最近就會來，守信用連一顆都沒外賣，前幾天菜商突然告知不採，她措手不及。

郭太太表示，7分地高麗菜園全部成熟，即使認賠耕鋤也無法快速腐爛，至少要清場一些，聽說先前有人翻耕高麗菜不久就播種，結果秧苗也死了。

郭家女兒在臉書貼文「7分多地的高麗菜歡迎你們來採收1顆8元一次5顆以上」，一開始的貼文是每顆10元，後來又降2元。郭家女兒忙著促銷，但一車還賣不到幾百元。

郭家的高麗菜品質相當好，5日只有零星幾人去，前去買菜的黃姓女鄉民看到菜又大又美，不忍心用一顆8元買，堅持以50元買了5顆，她表示「超商茶葉蛋一顆也要10元。」

郭太太說，高麗菜一分地成本約1至2萬元，7分多地成本就10多萬元。郭家的高麗菜園地址在大埤鄉中正路92號附近，距離鄉立圖書館不遠。

(中時)

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